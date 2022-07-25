تعرف على الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2022

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022، منذ يوم الخميس الماضي، تزايدت معدل معدل البحث في موقع “جوجل” على موعد تقديم كلية الشرطة، حيث تبدأ الكلية في تلقي أوراق الطلاب بداية من شهر أغسطس المقبل.

وتستعرض بوابة “الفجر” الحد الأدنى للقبول في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، للعام الأكاديمية 2022- 2023، في التالي:

الحد الأدنى للقبول بكلية الشرطة 2022

وحددت كلية الشرطة، أن الحد الأدنى لقبول دفعة جديدة هذا العام سيكون 65 % للعام الحالي أو العام الماضي وذلك من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها.

كما حددت أكاديمية الشرطة أن الحد الأدنى لقبول الحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، هو تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد.

رابط التقديم في كلية الشرطة

ومن المقرر فتح باب التقديم إلكترونيا لخريجي الثانوية والكليات تدريجيا على الموقع الرسمي من هنـــــــــا.

موعد تقديم كلية الشرطة

1- خريجي ثانوي عام 2021 وخريجي جامعات 2021 بداية من 1 أغسطس وحتى 18 أغسطس 2022.

2- خريجي ثانوي عام 2022 بداية من 4 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2022.

3- خريجي جامعات 2022 بداية من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

شروط القبول بكلية الشرطة 2023/2022

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5- استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

6- لا يقل طول القامة علو 170 سم.

7- لا يزيد السن في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

8- استكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية.

9- اجتياز الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

10- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.