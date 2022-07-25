التفاصيل الكاملة حول التقديم لكلية الشرطة إلكترونيا (الخطوات والشروط والاختبارات)

كلية الشرطة 2022

حرص من موقع الفجر الإلكتروني ضمن الخدمة المخصصه يوميا التي يقدمها للمتابعين، ننشر لكم في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول التفاصيل الكاملة حول التقديم لكلية الشرطة إلكترونيا من حيث الخطوات والشروط والاختبارات، وطريقة لتقدم وشرحه بالتفصيل:

خطوات التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى،موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

موعد فتح باب الالتحاق بكلية الشرطة

وأكد رئيس أكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدءا من أول اغسطس حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي ومن 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية هذا العام، ومن 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

كلية الشرطة

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

1- يشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن

5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.





خطوات التقديم لكلية الشرطة عبر الإنترنت

التقديم هذا العام عن طريق الإنترنت

يدخل الطالب عبر الانترنت ويكتب موقع وزارة الداخلية

يدخل منه على موقع أكاديمية الشرطة ويسجل بياناته

ينتظر رسالة لتحديد أول موعد للاختبارات.

اختبارات اللالتحاق بكلية الشرطة

ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها ما يلي:

اختبارات القدرات

هو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه

اختبارى المقاس والقوام

حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف الطبي

يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط

الكشف النفسي

يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار

الاختبار الرياضي

يؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه

كشف السمات

يخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.