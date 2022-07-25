تحديث جديد.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 25-7-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن حقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية، متأثرا بحجم العرض والطلب بالسوق المحلية، بعد حالة التذبذب العالمية التي أدت بسوق الذهب لأول مرة منذ عام لأدنى مستوى لها الخميس الماضي.



تحديث اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21: 988 جنيها

سعر الذهب عيار 24: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 874 جنيها

سعر الذهب عيار 14: 660 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7904 جنيها

ارتفاع مصنعية الذهب وكيفية حسابها

كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.



وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، إن زيادة أسعار المصنعية لم تصدر من أصحاب المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، بل جاءت وفقا لتعديلات ادخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة، حيث أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.





وأوضح أن التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بداية من العام المالي الجديد، شملت احتسابها على قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14% سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10% سنويًا.



وأشار إلى أن بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.



وتابع "واصف" بينما ستبلغ قيمة المصنعية الجديدة على أسعار المشغولات الفضية بين 8.8 جنيه إلى 11 جنيه، وتكون متوسط قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 1.39 جنيه حسب نوع العيار.



وأشار" واصف" إلى أن زيادة قيمة المصنعية سيشمل المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيه، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.



وأكد " واصف"، أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.



أسعار الذهب العالمي مع انتهاء الإجازة



شهدت تعاملات الذهب الأسبوعية، تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 6 أسابيع، حيث أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائدات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع استمرار المخاطر الاقتصادية.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وارتفعت أسعار الذهب في آخر ختام للأسواق مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.



وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاض بنسبة 0.54% إلى 1727.59 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر الذهب في المُعاملات الفورية 0.69% إلى 1725.30 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.58% عن السابق؛ ليصل إلى 863.65 دولار.

وارتفع البلاديوم عن السابق بنسبة 8.13% إلى 2029.28 دولار للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة عن بنسبة 0.94% إلى 19.300 دولار.

وارتفع النحاس في المعاملات الفورية بنسبة 0.78% ليصل إلى 3.3243 دولار، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر مُنتجيه.



يذكر إنه أسعار الذهب ارتفعت مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

وينتظر المستثمرون حاليا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يومي 26 و27 يوليو حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج.

كيف تؤثر أسعار الدولار عالميا على الذهب؟

صعد الدولار بقوة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو أيار بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة يوم الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ونزل اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل يوم الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43 بالمئة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 بالمئة مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 بالمئة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.