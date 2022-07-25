استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 25-7-2022 فى السوق المحلية عند 29 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد،



أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 35 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك.

وارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين



أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 37 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ «ساسو» 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم



وبلغت أسعار البيض اليوم 67 جنيهًا للطبق الأبيض، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

وسجلت أسعار البيض الأحمر 70 و75 جنيهًا للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.



واستقر سعر كرتونة البيض اليوم عند 67 و75 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

بورصة البيض اليوم



ودارت بورصة البيض اليوم حول 67 و80 جنيهًا، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

أسباب ارتفاع سعر كرتونة البيض

قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل تعاني من نقص من البيض والدواجن مثل السعودية والاردن وتركيا، ولدينا طلبات كبيرة جدًا للتصدير، ولكنن لا نصدر إلى بعض الأشياء الهامشية.



وتابع "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن ارتفاع أسعار البيض والدواجن يرجع إلى تضاعف أسعار الحبوب، خلاف تعرض منتجي البيض لخسائر غير محتملة خلال الفترة الماضية.



وتابع ان سعر البيض في المزرعة بـ60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المنتج ليس مسؤولًا عن بيع البيض في السوق بـ75 أو 80 جنيه، ولذلك تم التوافق مع وزارة التموين ببيع البيض، وهذا الأمر بدأ بالفعل ابتداءً من يوم الخميس الماضي.

كما كشف محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل الاتفاق المبرم مع الزراعة والتموين، عبر منافذهما،من خلال مجمعات الشركة القابضة، لبيع اطباق البيض على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها التي تشهد إرتفاعًا غير مسبوق في الاونة الاخيرة



وقال "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الاسبوع القادم سيبدأ العمل على مستوى الدواجن، حيث بدا التنسيق فيما يخص المجازر وعمليات النقل والتوصيل، معقبًا: "خلال اسبوع هتكون الفراخ المصري، موجودة في منافذ التموين والزراعة "



وبدأ التوريد الفعلي للبيض منذ الخميس، حيث بدأت وزارة الزراعة إستلام البيض وضخه في المنافذ بواقع باكورة تبدأ بنحو 15 ألف طبق بيض، وهناك مزيد من التنسيق والتأهيل لعمليات النقل على مستوى الجمهورية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أخر تحديث في أسعار الأعلاف



استقرت أسعار الأعلاف سواء للدواجن أو للماشية حالة من الثبات والاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خاصة للأعلاف خلال الشهرين الماضيين.

علف دواجن بادى ٢٣٪ ٦٥٠٠ ج

علف دواجن نامى ٢١٪ ٦٤٢٥ ج

علف دواجن ناهى ١٩٪ ٦٣٢٥ ج

علف بادى نامى ٢١٪ ٦١٠٠ ج

بادى بياض ٢٠٪ ٥٨٧٥ ج

نامى ١ بياض ١٨.٥ ٪. ٥٥٧٥ ج

نامى ٢ بياض ١٦٪. ٥٢٧٥ ج

تحضيرى بياض ١٨٪. ٥٥٧٥ ج

بياض إنتاجى ١ ١٨ ٪. ٥٥٧٥ ج

بياض إنتاجى ٢ ١٧ ٪. ٥٤٢٠ج

بياض إنتاجى ٣ ١٦٪. ٥٣١٠ج

رومى تسمين ٢٨ ٪ ٧٧٠٠ ج

رومى تسمين ٢٦٪ ٧٣٥٠ ج

رومى تسمين ٢٢٪ ٦٨٥٠ ج

رومى تسمين ١٩٪ ٦٥٥٠ ج

رومى تسمين ١٦.٥٪ ٦٣٥٠ ج

بط تسمين سوبر ٢٢٪ ٦٧٥٠ ج

بط تسمين سوبر ١٨٪ ٦٥٥٠ج

بط تسمين سوبر ١٦٪ ٦٤٥٠ ج

بط بياض امهات ٢٠٪ ٦٢٠٠ ج

بط بياض امهات ١٥٪ ٥٩٧٥ ج

بط بياض امهات ١٧٪ ٦٠٥٠ ج