أسعار اللحوم اليوم الاثنين 25-7-2022.. الكندوز يصل إلى 170 جنيها

استقرت أسعار اللحوم في تعاملات اليوم الاثنين 25-7-2022، ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

اسعار اللحوم اليوم





وسجل سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا، وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة



استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية





كشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنيه، والضأن المبرد 135 جنيه.

أسعار أعلاف الماشية



شهدت أسعار الأعلاف سواء للدواجن أو للماشية حالة من الثبات والاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خاصة للأعلاف خلال الشهرين الماضيين.

علف ماشية ١٩ ٪ ٤٧٠٠ ج

علف ماشية ١٦٪ ٤٤٣٥ ج

علف ماشية ١٤٪. ٤٢٨٠ج

علف ماشية ١٢% ٤١٨٠ ج

علف ماشية ١١٪ ٤١٢٥ج

علف ماشية ٢١%. ٥٠٠٠ج.

علف ماشية ٢٢ % ٥٢٠٠ج

أسعار الدواجن اليوم



تباينت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم حيث سجلت بعض الأنواع زيادة جديدة في بورصة الدواجن اليوم مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي وسجلت الأخرى ثباتًا سعريًا.

بورصة الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن اليوم الأحد لتتراوح بين 48 جنيه و50 جنيه فيما استقرت سعر الدواجن البيضاء بين 32 جنيه و34 جنيه، وتختلف أسعار الدواجن من بورصة لأخرى، كما يختلف سعر وصولها للمستهلك، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن، وسعر كرتونة البيض، وأسعار الأعلاف التي تؤثر زيادتها على أسعار الدواجن.

بلغ أسعار الدواجن البيضاء 32 جنيه للكيلو، ووصل سعرها للمستهلك 37 جنيهًا للكيلو.

اسعار الدواجن الساسو بسعر 50جنيه للكيلو، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

سعر الدواجن الأمهات 27 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الأبيض من 6.00 جنيه إلى 6.25 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الساسو 4.5 جنيه.

ضخ اللحوم بالسيارات المتنقلة





وقال الدكتور سعيد الدسوقى، مدير التسويق بوزارة الزراعة، إن أسطول السيارات المتنقلة المحملة باللحوم والبالغة 14 سيارة سوف تجوب محافظات القاهرة الكبرى وباقى المحافظات، حمولة الواحدة منها من 2 طن إلي 2.5 طن من اللحوم البلدية بسعر 135 جنيهًا للكندوز البقرى، و125 جنيها للضاني.

وأضاف أنه يتم ضخم كميات كبيرة من اللحوم البلدية فى منافذ وزارة الزراعة فى القاهرة والمحافظات الثابتة والمتحركة بسعر 135 جنيهًا للكيلو الكندوز البلدى، و125 جنيهًا للضأن.

وتأرجح سعر الكندوز في محلات الجزارة ما بين 160 إلي 180 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 175 جنيها للكيلو.

كما تتراوح أسعار كيلو اللحم الضأن بين 150 جنيها إلي 180 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.



حملات تموينية لظبط المخالفين

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (1،200 طن لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



من جانب أخر، تشهد محافظة الدقهلية استمرار حملات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة.



وتمكنت من ضبط 1275 كجم لحوم مجمدة ودجاج ومفروم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة بالمحافظات، والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار حملات التفتيش والرقابة البيطرية والتموينية على المحلات وأماكن بيع السلع خاصة محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المحافظة وذلك لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع بالجودة والكميات المطلوبة.

وأشار إلى أن الحملات التى تم تنفيذها من خلال قطاع الطب البيطري والتموين ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 1275 كجم لحوم مجمدة ودجاج ومفروم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



