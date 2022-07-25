طلعت يوسف مطلوب على جوجل بعد خسارة الجونة من الأهلي

تصدر طلعت يوسف المدير الفني لنادي الجونة اليوم الاثنين الموافق الـ25 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في مباراة أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

طلعت يوسف وفوز الأهلي

وحقق النادي الأهلي فوزا ثمينًا ومهمًا على نظيره الجونة الذي يتولى الكابتن طلعت يوسف قيادته الفنية بثنائية نظيفة سجلها رامي ربيعة بعد عرضية متقنة من التونسي علي معلول الذي عزز أهداف فريقه من ركلة جزاء وضعها على يسار الحارس.

تصريحات طلعت يوسف

وقال طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي، مساء الأحد، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري we المصري، إنه لم يشعر بخطورة الأهلي في الشوط الأول.

طلعت يوسف والإرهاق

وأوضح طلعت يوسف أن لاعبيه ظهر عليهم الإرهاق في الشوط الثاني، موجها الشكر للجميع على المجهود المبذول في اللقاء أمام الأهلي رغم الخسارة بثنائية، مضيفًا: "طريقة الأهلي في البداية كانت هجومية بحته".

طلعت يوسف: لا يمكن مهاجمة الأهلي

وأكد طلعت يوسف مدرب الجونة أنه لا يمكنه مهاجمة الأهلي وفتح الملعب، نظرا للفوارق بين لاعبيه ولاعبي المارد الأحمر، لما يمتلكه من عناصر قوية في أرضية الملعب وخارجه رغم الإصابات الكبيرة التي تضرب الفريق.

طلعت يوسف وسواريش

وانتهت مباراة المديرين الفنيين للجونة والأهلي طلعت يوسف والبرتغالي سواريش بتفوق الأخير في شوط المباراة الثاني حيث تمكن لاعبوه من تسجيل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب "الأهلي We السلام.

طلعت يوسف وارتفاع رصيد الأهلي

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ51 محتلا المركز الثالث خلفا للزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف، إلا أنه يتبقى للمارد الأحمر مباراتين مؤجلتين ضد المقاولون العرب والإسماعيلي، بينما توقف رصيد الجونة الذي يدربه كابتن طلعت يوسف عند 26 نقطة في المركز الـ14.

الأهلي يستعيد الانتصارات على حساب رفاق طلعت يوسف

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الدوري وخسارة الكأس من الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

مباراة الأهلي القادمة

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام مصر المقاصة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يوليو 2022، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.