حقيقة صورة إلهام شاهين المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة المصرية إلهام شاهين اليوم الاثنين الموافق الـ25 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول صورة لها أحدثت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلهام شاهين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة إلهام شاهين من أمام الكعبة المشرفة، ليتساءل الكثيرون عن تفاصيل تلك الصورة، التي ظهرت فيها بملابس سوداء.

صورة إلهام شاهين

وارتدت إلهام شاهين عباءة سوداء مرتدية حجابا أسود اللون من داخل الحرم وأمام الكعبة المشرفة بالمملكة العربية السعودية، لتزيد التساؤلات وتنتشر حالة من الجدل بشأن الصورة.

تفاصيل صورة إلهام شاهين

وبحث الكثيرون عن تفاصيل صورة إلهام شاهين وتوقيتها، إلا أنه اتضح فيما بعد أن الصورة تم التقاطها في وقت سابق وتحديد في ديسمبر الماضي.

إلهام شاهين تؤدي العمرة

ونشرت إلهام شاهين الصورة في ديسمبر 2021 من أمام الكعبة خلال أدائها فريضة العمرة، خلال تواجدها في السعودية، لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر، مستغلة تواجدها هناك لأداء العمرة.

إلهام شاهين

تعليق إلهام شاهين

وعلقت إلهام شاهين على صورتها قائلة: "الحمد لله..أجمل عمرة في حياتي..الجو رائع والحرم هادئ جدًا..أحمدك وأشكر فضلك يا رب..وهبتها لأمي كالعادة..كل سنة كنت بعملها في عيد الأم..ولظروف كورونا اختلفت المواعيد..الله يرحمك يا أمي ويجعل مثواك الجنة..ربنا يتقبل".

أعمال إلهام شاهين الأخيرة

وشاركت النجمة إلهام شاهين في العديد من الأعمال الدرامية مؤخرا أبرزها مسلسل (بطلوع الروح) الذي قامت ببطولته خلال الموسم الرمضاني 2022، وشاركتها مجموعة من ألمع النجوم على رأسهم منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، وأحمد حلاوة.

إلهام شاهين في بطلوع الروح

وتدور أحداث "بطلوع الروح" الذي قامت ببطولته إلهام شاهين في قالب درامي تشويقي حول قصة حقيقية، تتناول عيش منة شلبي حياتها مع زوجها وابنها بشكل طبيعي قبل أن تتعرض لحادث تنقلب معه الأحداث رأسًا على عقب، عندما يقوم زوجها باختطافها وابنها إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، ويناقش العمل الذي يتكون من 15 حلقة الأسباب التي تدفع الشباب والفتيات إلى الانضمام للجماعات المتشددة.

فيلم إلهام شاهين الجديد

ومن المقرر أن تبدأ إلهام شاهين تصوير فيلم جديد، يحمل عنوان "ستات شداد"، في سبتمبر الجاري، تحت إدارة المخرج مجمد صلاح أبو سيف.