اجتماع لمحافظ الاسكندريه وفهيم لوضع الترتيبات النهائية لاستضافة البطولة العربية لكمال الاجسام

عقد اليوم بمقر الديوان العام لمحافظة الإسكندريه اجتماع جمع اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإقليم والدكتور عادل فهيم رئيس اتحادات المصري والعربي والافريقي، والنائب الأول للاتحاد الدولي، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة العربية لكمال الاجسام، والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٨ يوليو حتى ٣١ من نفس الشهر، تحت رعاية محافظ الاسكندرية، وباشراف كامل للاتحاد العربي لكمال الأجسام، بحضور عبد اللطيف جابر رئيس منطقة الاسكندريه لكمال الاجسام.



وتطرق الاجتماع على كافة الأمور التنظيمية وتبليغ الجهات الأمنية والمديريات الخدمية المرتبطة بالحدث الرياضي العربي من أجل إخراجه بالشكل اللائق والذي يليق بمكانه مصر التاريخية وتقديم كل الدعم لراحة ضيوف مصر من الأشقاء العرب.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل فهيم عن سعادته باللقاء المثمر الذي جمعه مع محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، وأننا تطرقنا لكافة الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية لكمال الاجسام، وتم الاتفاق على القيام بجولة سياحيه لمعالم الإسكندرية من خلال أتوبيس مكشوف، وكذلك عروض فنيه شعبية في حفلتي الافتتاح والختام وسيلقي كلمة الافتتاح للجمعية العمومية للاتحاد العربى لكمال الأجسام، ويعقبها حفل عشاء لضيوف مصر والمشاركين في البطولة العربية لكمال الاجسام.



يجدر الإشارة أن محافظة الإسكندرية تستضيف الحدث الرياضي العربي خلال أيام 28 و29 و30 يوليو الجاري في نسختها الثانية والعشرون، والثامنة عشر للشباب، والثانية للكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية اللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور "رفائيل سانتونجا" رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ونائبه الأول ورئيس الاتحاد العربي الدكتور "عادل فهيم".

هذا وتتميز البطولة العربية بكونها بطولة دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام IFBB، بمشاركة ١٤ دولة عربية هي: العراق – السعودية – تونس – الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين – سلطنة عُمان– الإمارات – المغرب – السودان – الجزائر – اليمن – لبنان، بالإضافة إلى مصر الدولة المُضيفة للبطولة.

هذا وتقدم البطولة العربية لكافة المشاركين ما يلي:

16 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات وجوائز مالية تقدم لأول مره للثلاثة الأوائل ومكافآت أخرى للمراكز من الرابع حتى العاشر