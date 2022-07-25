مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري الممتاز وجدول الترتيب

مباريات الزمالك المتبقية، اشتعلت المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بين الزمالك صاحب الصدارة وبيراميدز الطامح نحو لقبه الأول، والأهلي الذي يأتي ثالثا ويسعى لتحقيق اللقب الغائب عنه الموسم الماضي.

مباريات الزمالك المتبقية

وتساءل الكثيرون عن مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري، وخاصة بعد المنافسة الشرسة مع الأهلي وبيراميدز، حيث نجح الفارس الأبيض في تحقيق فوز غالِ وثمين على سموحة، بينما فاز المارد الأحمر على الجونة بهدفين، فيما هزم الأخير الدراويش في مباراة قوية ورائعة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

وفاز أبناء ميت عقبة على سموحة بهدفين رغم النواقص التي يعاني منها الفريق، خاصة بعد هروب طارق حامد ورفضه التجديد وكذلك أبو جبل، إلى جانب رزاق سيسيه، ليتساءل الجمهور عن مباريات الزمالك المتبقية على حسم اللقب الثمين.

مباريات الزمالك المتبقية ورصيد النقاط

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ60 بعد فوزه على سموحة بهدفين سجلهما المتألق أحمد سيد زيزو والمهاجم التونسي سيف الجزيري ليبحث بعدها الكثيرون عن مباريات الزمالك المتبقية في عمر المسابقة.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام مباريات الزمالك المتبقية في السطور التالية:

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز

وتتضمن مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري الممتاز 8 لقاءات تتضمن فيوتشر وبيراميدز والمقاصة، إلى جانب فاركو والاتحاد والمصري وإيسترن كومباني.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بالتفاصيل

1- الزمالك ضد فيوتشر يوم 28 يوليو في التاسعة مساء.

2- الزمالك ضد بيراميدز يوم 1 أغسطس في التاسعة مساء.

3- الزمالك ضد الجونة يوم 5 أغسطس في التاسعة مساء.

4- الزمالك ضد مصر المقاصة يوم 8 أغسطس في التاسعة مساء.

5- الزمالك ضد فاركو يوم 19 أغسطس في السادسة والنصف.

6- الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 23 أغسطس.

7- الزمالك ضد المصري يوم 26 أغسطس.

8- الزمالك ضد إيسترن كومباني يوم 29 أغسطس.

وخاض الزمالك 26 مباراة حتى لقاء الأمس أمام سموحة، حيث نجح في الفوز بـ19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وهزم في 4 مواجهات أخرى ليحتل صدارة الدوري المصري الممتاز حتي هذه اللحظة برصيد 60 نقطة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الزمالك المتبقية

الزمالك 60 نقطة.

بيراميدز 56 نقطة.

الأهلي 51 نقطة.

فيوتشر 42 نقطة.

سموحة 39 نقطة.

طلائع الجيش 38 نقطة.

البنك الأهلي 37 نقطة.

فاركو 35 نقطة.

سيراميكا 32 نقطة.

المصري 31 نقطة.

إنبي 26 نقطة

الاتحاد 26 نقطة

الجونة 26 نقطة