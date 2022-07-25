أسعار الأسماك اليوم الاثنين 25-7-2022 في الأسواق

تشهد أسعار الأسماك اليوم الاثنين 25-7-2022 استقرارًا ملحوظًا، وسجل البلطى مقاس رقم 1 سعر 27 إلى 35 جنيهًا بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر 24 إلى 26 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 160 جنيها وقشر البياض 75 إلى 105 جنيهات.



أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة

وسجل سعر البياض الأملس مقاس 1 تسجيل مستويات 60 إلى 90 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 40 إلى 200 جنيه والمكرونة السويسى من 73 إلى 76 جنيها والمكرونة السويسى 70 إلى 83 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 74 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى 55 إلى 65 جنيها والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك موسى 90 إلى 150 جنيها والكابوريا 30 إلى 130 جنيها.



وبلغ سعر الجمبرى الجامبو مقاس 2 ما قيمته 155 إلى 255 جنيها والجمبرى مقاس 2 مجمد بلغ 90 إلى 170 جنيها والجمبرى مقاس 3 من 170 إلى 140 جنيها.

الاستزراع السمكى في مصر



أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إطلاق دفعة جديدة من زريعة الأسماك للاستزراع في بحر أبو الأخضر بمحافظة الشرقية.



يأتي هذا في إطار التوجهات العامة للدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، وتنفيذ خطة المحافظة في تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق المراكز والمدن وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.



ومن جانبه أشار المهندس محمد مصطفي النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية لتنمية الثروة السمكية للمحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتوفير 3.5 مليون زريعة أسماك ؛ واستكمالًا للمرحلة الأولي تم استزراع مليون زريعة خلال اليومين الماضيين ببحر أبو الأخضر لزيادة الإنتاجية من الأسماك وفتح آفاق اقتصادية وأسواق جديدة.

جاء ذلك بحضور الأستاذه هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق وممثلين عن مكتب مصايد الزقازيق والمفرخ السمكي بصان الحجر، حيث شملت هذه المرحلة إطلاق 500 ألف زريعة ببحر أبو الأخضر ناحية فاقوس و500 ألف أخرى ناحية الزقازيق، فضلًا عن إطلاق مليون زريعة الإسبوع الماضي ببحر مويس ليصل الإجمالي إلى 2 مليون زريعة أسماك بلطي ومبروك تم استرزاعها بنطاق المحافظة.



يذكر أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ ( 190000 طن ) تقريبًا وتعتبر المحافظة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوى الجمهورية من حيث الإنتاج من الاستزراع السمكي.

كشف الدكتور صلاح عبد الستار حجاج، خبير انشاء المزارع السمكية، أن إنشاء مزارع الأسماك التكاملية بالصحراء تزيد إنتاج الأسماك، وتحقق أعلى استفادة من المياه، وتقلل استخدام الأسمدة فى زراعة النباتات ولها شروط بنائية خاصة.

وأضاف الدكتور صلاح عبد الستار حجاج، خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس 2"، مساء اليوم السبت، أن الزراعة التكاملية تعنى الاستفادة من مياه المزارع السمكية فى الزراعات النباتية، لزيادة الإنتاج وتقليل نسب استهلاك المياه والتسميد.



ولفت خبير انشاء المزارع السمكية، إلى أن المزارع السمكية التى تعمل بهذا النظام لها شروط خاصة، منها أن تكون الأحواض خرسانية أو مبطنة ومغطاه بالصوب للحفاظ على درجة حرارة المياه ما يعنى سهولة تربية الأسماك صيفا وشتاء، بجانب تقليل عمليات البخر والحفظ على جودة المياه، وهو الأمر الذى يتيح زراعة 30 كيلو فى المتر الواحد، وكل 100 فدان يمكنهم استغلال مياه المزارع السمكية لمساحة فدان، لأن الأسماك لا تستهلك المياه بل تعيش فيها.

أسعار أعلاف الأسماك



هنالك عدة أنواع لعلف السمك، يحتوي كل منها على مكونات بنسب خاصة به، إذ تتراوح نسب البروتين والفيتامينات من نوع إلى آخر.

كما يطلق على علف السمك تسميات تتعلق بكل نوع وذلك بالاعتماد على خواصه ومواصفاته، وفيما يلي سنتحدث عن ثلاثة أنواع أساسية وهي: العلائق الطافية في علف السمك تُصنع هذه العلائق عن طريق أسلوب البثق في صناعة علف السمك، وتسمى بالعلائق الطافية لأنها تطفو في الماء لفترة من الوقت. بالإضافة إلى ذلك تتميز العلائق بهذه الصفة لتتمكن الأسماك من تناولها وهي طافية قبل أن تصل إلى القاع، وعادةً تتكون من فول صويا، ومسحوق سمك، وكسب عباد الشمس، وبالتأكيد لا بد من وجود البروتين.

العلائق الغاطسة في علف السمك يمكن من خلال عملية البثق تصنيع علف سمك بعلائق نصف غاطسة، وهذه العلائق لا تكون طافية بل تغطس بشكل يمكن التحكم بسرعة هبوطها. مما يمكن الأسماك من التقاطها قبل غطسها إلى القاع، وتتكون هذه الأعلاف من مجموعة من المواد ومنها نسب مختلفة من البروتين، ويختلف سعر كل منها حسب اختلاف نسبة المواد. برنامج تسمين العجول علف السمك البحري يعتبر علف السمك البحري من أنواع العلف التي تتميز بجودة موادها الخام الطازجة، حيث أنه يتكون من نسبة عالية من البروتين، مما يساعد على سرعة تحلله وسهولة هضمه إلى حد كبير.