البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات وسط مبيعات مكثفة للأجانب

واصلت البورصة المصرية صعودها منتصف تعاملات جلسة اليوم، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9283 نقطة.

كما صعد مؤشرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.45% ليصل إلى 1823 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.25% عند 2671 نقطة.



وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 624.1 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 68.9 مليون جنيه، و13.99 مليون جنيه على التوالي في حين توجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 82.9 مليون جنيه.

تداولات البورصة خلال مستهل التعاملات

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 322.6 مليون جنيه فى بكمية تداول نحو 160.2 مليون ورقة منفذة على 15.1 ألف عملية، من خلال التداول على 166 سهما.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 هامشيًا بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 9306 نقاط.

كما صعد مؤشرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.42% ليصل إلى 1822 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.34% عند 2673 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 625.1 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بنحو 1.7 مليون جنيه، و1.8 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 3.5 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 81.9 مليون جنيه وكمية التداول نحو 38.2 مليون ورقة منفذة على 3.95 الف عملية.

أداء البورصة خلال مستهل التعاملات

وخلال بداية التعاملات ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 9302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1700 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11437 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 3772 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2672 نقطة.

أداء البورصة أمس

وتراجع وحيدًا المؤشر الرئيسي للشركات EGX30 في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع للبورصة المصرية منخفضًا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9276 نقطة.

وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.94% مسجلا 1815نقطة، وEGX100 بنسبة 0.85% عند 2664 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 624 مليار جنيه، بعد أن توجه المستثمرون الأجانب صوب البيع بصافي قيمة بنحو 23 مليون جنيه، فيما قصد المصريون والعرب الشراء بصافي قيمة بلغت 21 مليونًَا و2.6 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 565 مليون جنيه والكمية 397 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية.