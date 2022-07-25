تعرف على شروط القبول ومواعيد التقديم لكلية الشرطة 2022-2023

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات من أبناء الثانوية العامة عن شروط القبول في كلية الشرطة، ومواعيد التقديم لكلية الشرطة 2022 - 2023، ومن هنا يحرص من موقع الفجر الإلكتروني على توفير للمتابعين كافة المعلومات حول تنسيق كلية الشرطة 2022.

مواعيد التقديم لكلية الشرطة 2022-2023

أكد هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفى، أنه سيتم بدء التقديم لكلية الشرطة لهذا العام بدءا من أول شهر أغسطس المقبل، ويستمر حتى 18 من نفس الشهر للحاصلين على الثانوية للعام الماضي.

ومن جهته، قال رئيس أكاديمية الشرطة، أنه يتم بدء التقديم من 4 أغسطس حتى نهاية الشهر للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

وفي نفس السياق، أوضح أنه يتم فتح باب لتقدم أمام المؤهلات وخريجي الجامعت، بداية من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق.

شروط القبول والالتحاق بكلية الشرطة 2022-2023

1- يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن

5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

خطوات التقديم لكلية الشرطة 2022-2023

وأعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية، عن طريق تسجيل البيانات إلكترونيا:

1- التقديم هذا العام عن طريق الإنترنت

2- يدخل الطالب عبر الانترنت ويكتب موقع وزارة الداخلية

3- يدخل منه على موقع أكاديمية الشرطة ويسجل بياناته

4- ينتظر رسالة لتحديد أول موعد للاختبارات.

5- اختبارات اللالتحاق بكلية الشرطة

اختبارات التقديم لكلية الشرطة 2022-2023

1- اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه

2- اختبارى المقاس للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة.

3- اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول ـ 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

4- خضوع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط

5- خضوع الطلاب للكشف النفسي أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار

6- يؤدي الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه

7- اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتي عقب ذلك اختبار الهيئة.