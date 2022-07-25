بإطلالة جريئة.. رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل وتعلق: "عش حياتك كما تريد"

تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية وجاء ذلك بعد قيامها بمشاركه جمهورها صور لها وظهرت في الصور بإطلالة جريئة، لافتة للأنظار، علي موقع التواصل إنستجرام أثناء العطلة الصيفية.

رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جريئة خطفت بها أنظار متابعيها بارتدائها فستانًا قصيرًا باللون الكشمير، وارتدت قبعة ونظارة شمس، وكوتش أبيض رياضي منح إطلالتها لمسات كاجوال.

رانيا يوسف



رسالة رانيا يوسف لجمهورها

ووجهت رانيا يوسف رسالة لجمهورها قائلة: "عش حياتك كما تريد، لا تجعل أحد يحسسك بالذنب لأنك تعيشها وفقًا لإرادتك وطريقتك الخاصة".



وتفاعل عدد من نجوم الفن مع صور رانيا يوسف، وعبروا عن إعجابهم بإطلالتها، ومن بينهم الفنانة غادة عبد الرازق والتي وضعت لها قلوب إلى جانب عدد آخر من نجوم الفن والمشاهير، فضلا عن تعليقات الجمهور الذي تغزل بجمال رانيا يوسف، وأخرى تساءلت عن سبب زيادة وزنها.

إطلالات رانيا يوسف المختلفة

وخلال إطلالتها الصيفية تألقت رانيا يوسف بعدد من الإطلالات التي تنوعت ما بين إطلالات صيفية تعتمد على الفساتين الشاطئية وأخرى تناسبت مع الشارع والأوقات الصيفية الساحرة.

وحرصت رانيا يوسف على استخدام الإكسسوارات التي زادت من جمال إطلالاتها مثل القبعات والنظارات الشمسية وذلك إلى جانب إكسسوارات زينت بها زراعيها ورقبتها وحرصت فيها على اختيار الإكسسوارات الذهبية تارة والملونة تارة أخرى.

من هي رانيا يوسف

رانيا يوسف هي ممثلة مصرية من مواليد (1 ديسمبر 1973 )، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.

أعمال الفنانة رانيا يوسف

تألقت في عدت اعمال سينمائية مثل (المنسي، الناجون من النار، معقل الحب، كباريه، زهايمر، واحد صحيح، ركلام وغيرها..)



كما تألقت في الأعمال الدرامية مثل ( خطوط حمراء، عائلة الحاج متولي، السبع وصايا، سلطان الغرام، ساعة عصاري، ملوك الجدعنة وغيرها.... )

أخر أعمال رانيا يوسف الفنية

شاركت رانيا يوسف في الكثير من الاعمال الفنية منها مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم، كما شاركت في احداث الجزء الأخير من مسلسل "الأنسة فرح" بطولة أسماء جلال ومحمد مجدي وتامر فرج وعدد من النجوم،



بالإضافة إلي قيامها بتصوير فيلمها الجديد بعنوان "ملك" الذي يحمل اسم الشخصية التي تؤديها في العمل. الفيلم من تأليف واخراج أيمن الرفاعي وهو يحتوي على مفاجآت عدة ومشاهد سريعة.



وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.