جدول مباريات الزمالك المتبقية قبل خطف لقب الدوري للموسم الجاري

يواصل فريق الزمالك تربعه على صدارة جدول بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه يوم أمس على سموحة بهدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

بينما حقق الأهلي في نفس الجولة الانتصار على الجونة بهدفين دون رد، وفاز بيراميدز على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد.

ويتبقى لفريق الزمالك 8 مباريات على نهاية مسابقة الدوري في الوقت الذي يسعى فيريرا المدير الفني لمواصلة الانتصارات في ظل المنافسة الشديدة مع الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة.

جدول مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري المصري



1- الزمالك ضد فيوتشر:

يواجه الزمالك نظيره فيوتشر يوم الخميس 28 يوليو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري على ملعب السلام في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

2- الزمالك ضد بيراميدز:

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم الإثنين 1 أغسطس في الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على "ستاد القاهرة الدولي".

3- الزمالك ضد الجونة:

يواجه الزمالك نظيره الجونة 5 أغسطس على ملعب ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين بالدوري وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

4- الزمالك ضد مصر المقاصة:

يواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم الإثنين 8 أغسطس ضمن مباريات الجولة الثلاثين في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

5- الزمالك ضد فاركو:

يواجه الزمالك نظيره فاركو يوم الجمعة 19 أغسطس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب "حرس الحدود".

6-الزمالك ضد الاتحاد السكندري:

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندي يوم الثلاثاء 23 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

7 - الزمالك ضد المصري:

يواجه الزمالك نظيره المصري على ملعب برج العرب يوم الجمعة 26 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

8- الزمالك ضد إيسترن كومباني:

يواجه الزمالك نظيره إيسترن كومباني يوم الاثنين 29 أغسطس المقبل الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك - المركز الأول - 60 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 56 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 51 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 42 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 39 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 38 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 37 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 32 نقطة.

10- المصري - المركز العاشر - 31 نقطة.

11- إنبي- المركز الحادي عشر - 30 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 30 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 26 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 26 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 23 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 21 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر _ ١٥ نقطة.