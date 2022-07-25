الشروط والتخصصات المطلوبة للالتحاق بالكلية البحرية

أعلن الفريق أول محمد زكـى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عـن قبـول دفعة جديـدة بالأكاديمية العسكرية المصرية البحرية مـن حملة الثانوية العـامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.

الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى )

ألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2022 م عـــــن 21 سنـــــة

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثــر

أن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة

تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ( ميلادية )

يمنح الخريج درجة بكالوريوس ( العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية )



الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين:



تخصصات الهندسة

الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية (بناء سفن) / الهندسة التطبيقية ( تقنية النانو )



ملحوظة:

لا يتم قَبول خريجى الأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص

(هندسة بحرية وبناء سفن فقط) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقديـــــــــــر يكون من مقبول فأعلى

أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعى في عام 2022 أو 2021 فقط

ألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1 / 11 / 2022 م

أن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى )



تخصصات العلوم:

(فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار)

تخصصات التربية:

(فيزياء / كيمياء / رياضيات)



الشروط الخاصة بالمؤهل:

التقديـــــــــــر: جيد فأعلى

أن يكون حاصلًا على المؤهل الجامعى فى عام 2022 أو 2021 فقط

ألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24 سنة) فى 1 / 11 / 2022 م

تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى ( ميلادى )

الشروط العامة للقبول (المتخصصين ذكور / إناث):

أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم

ألا يقل الطول عــن ( 170 سم ) للذكور، (155 سم) للإناث

يُسمح للضباط الإحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم بنفس الشروط والضوابط

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام ( 2022 /2021 )

أن يكون الطالب مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية

ألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبيًا من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية

ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية

ألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى ( 158سم ) كحــد أدنـــى

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية.