التفاصيل الكاملة حول شروط الالتحاق بالكلية الجوية

الكلية الجوية

صدق الفريق أول محمد زكـي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عـن قبـول دفعة جديـدة بالأكاديمية الجوية مـن حملة الثانوية العـامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام الرغبين في الالتحاق بالكلية الجوية، التفاصيل الكاملة وشروط الالتحاق بالكلية الجوية

شروط الالتحاق بالكلية الجوية

1- تقبل الكلية الجوية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـــا (العلمى والأدبى).

2- ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2022 م عـن 21 سنة.

3- أن تكون النسبة المئوية للمجموع 60 % فأكثــر.

4- تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ).

5- يمنح الخريــج تخصص إدارة الطيران والمطارات درجــة ( بكالوريـوس الطيـــــران والعلـوم العسكرية الجوية وشارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال).

6- يمنـح الخريـــج تخصص نظم معلومات الطيران درجة ( بكالوريوس وشارة العلوم العسكريــة الجويــة - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات).

شروط عامة يجب توافرها للالتحاق بالكلية الجوية

1- أن يكون الطاالب والخريج متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين وجدين متمتعين بها.

2- حسن السير والسلوك والميول والاتجاهات.

3- غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة على أن لا يكون قد سبق

4- الحكم عليــه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة حكمًا قضائيًا في أي جريمة وخاصة الجرائم المخلة بالشرف.

5- ألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا أو لعدم اللياقة الطبيــة أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية.

6- الحصول على شهادة الثانوية العامة بقسميها ( العلمي / الأدبي ) والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

7- ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على الشهادة أكثر من عام واحد.

8- لا يزيد سن الطالب عن ( ٢١ ) سنة.

9- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة.

10- إجتياز اختبار اللياقة البدنية وقفزة الثقة وفقًا للقواعد المقررة.

11- إجتياز الاختبار الشخصي ” كشف الهيئة ” وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

