ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الـ26.. "زيزو" يعتلي الصدارة

ترتيب هدافي الدوري المصري أكثر ما يبحث عنه الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة قائمة اللاعبين المتصدرين في الجدول، وذلك عقب انتهاء الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.

وعزز أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدورى المصري برصيد 13 هدفا، ويليه مروان حمدي لاعب سموحة في الوصافة برصيد 12 هدفا متساويا مع مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، وجاء إيبوكا لاعب إنبي في المركز الثالث برصيد 10 أهداف.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الـ26، وهي على النحو التالي:-

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد سيد زيزو لاعب "الزمالك" (13 هدفا).

مروان حمدي لاعب "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو لاعب "الاتحاد السكندري" (12 هدفا).

جون إيبوكا لاعب "إنبي" (10 أهداف).

مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري

وأقيم أمس الأحد الموافق 24-7-2022 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى سموحة مع الزمالك، والأهلي مع نظيره الجونة، وبيراميدز مع الإسماعيلي.

مباراة الزمالك وسموحة

حقق نادي الزمالك فوزا صعبا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد.

مباراة الأهلي والجونة

ورجع فريق الأهلي لمساره الصحيح وسكة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وسجل رامي ربيعة وعلي معلول هدفي الأهلي في شباك الجونة، وبهده النتيجة وصل الأهلي للنقطة 51 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي

وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسماعيلية، ليصبح رصيد بيراميدز 56 نقطة محتلا بها المركز الثاني في جدول الترتيب، فيما يظل الإسماعيلي يعاني برصيد 26 نقطة.

أحرز أهداف بيراميدز كلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 6 ورمضان صبحي هدفين في الدقيقتين 34 و38، ومحمود صابر في الدقيقة 79 من عمر المباراة.