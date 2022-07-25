قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية.. اعرف شروط الالتحاق

قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية، وافق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الاثنين الموافق الـ25 من يوليو 2022، عـن قبول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، من حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والصناعية ومتا يعادلها من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

إعلان قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية

وصدق الفريق أول محمد زكي على إعلان قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية التي تشمل "حربية- بحرية- جوية- دفاع جوي" والكليات العسكرية التي تتضمن "الكلية الفنية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة- الكلية العسكرية التكنولوجية" مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة الأزهـريـة والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانويـــــة الصناعية وما يعادلها وخريجي الجامعات الحكومية والخــاصـــة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022.

تفاصيل قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية

ويعتبر الإعلان عن دفعة جديدة بالكلية الحربية بمثابة خبر سار للكثيرين من حملة الشهادات الثانوية "عامة وصناعي وأزهري" وما يعادلها، من يريدون الانضمام لتلك المؤسسة الكبيرة والعريقة.

كل ما تود معرفته عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية

وتقتح القوات المسلحة المصرية بإعلان دفعة جديدة بالكلية الحربية نافذة أمل جديدة أمام محبي الحياة العسكرية، والراغبين في نيل شرف ارتداء هذا الزي العسكري الذي حمله أبناء الوطن وشرفائه وزادوا عن أرضه.

قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية 2022

وأعلن عن دفعة جديدة بالكلية الحربية خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

شروط الالتحاق بالكلية الحربية

وتقدم بوابة الفجر لأبنائنا الكرام الراغبين في الالتحاق، شروط قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية التي تم الإعلان عنها في السطور التالية:

ونصت شروط الالتحاق بالكلية الحربية على:

1- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة (العلمي والأدبي).

2- ألا يزيد السن في 1/ 11/ 2022 على 21 سنة.

3- أن تكون النسبة المئوية للمجموع "القسم العلمي 70% فأكثر- القسم الأدبى 75% فأكثر".

4- تكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية".

5- يمنح الخريج درجة "بكالوريوس العلوم العسكرية- بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية".