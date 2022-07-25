10.2 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للصومال خلال عام 2021

الاقتصاد
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة  الصادرات المصرية للصومال لتصل إلى  66،3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  60،1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10،2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 1،3 مليون دولار خلال  عام 2021 مقابل  5،7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 77،9%.

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وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال 67،5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 65،8 مليون  دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  2،6%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصومال خلال عام 2021 
1. منتجات مطاحن بقيمة 39،6 مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 7،5 مليون دولار.
3. محضرات خضر بقيمة 3،9 مليون دولار.
4. سجاد وأغطية أرضيات  بقيمة 2،1 مليون دولار.
5. سكر ومصنوعات سكرية  بقيمة 1،9 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصومال خلال عام 2021
1. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 520،3 ألف دولار.
2. نباتات بقيمة 411،6 ألف دولار.
3. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 314،1 ألف دولار.
4. سيارات وجرارات بقيمة 9 آلاف دولار.
5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1،8 ألف دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال  397 ألف  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1،3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض  قدرها 68،8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 46 ألف دولار خلال العام المالي  2019 / 2020  بنسبةارتفاع قدرها  160،9%.
وسجل عدد سكان مصر 103،6 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الصومال 16،8 مليون نسمة عام 2022.


وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الصومال طبقــًا لتقـديـرات البعثة  1200 مصري حتى نهاية 2020.

 

2.6 % زيادة فى متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين  بالقطاع العام عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2021   ومن أهم المؤشـــرات:


بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 942جنيهًا للعاملين فى  كلا من القطاع العــام / الاعمــال العــام  والقطاع  الخاص.


1881 جنيهـًا فى القطاع العام / الأعمال العام  مقابل 1834   جنيهًا عام 2020بنسبة زيادة  2.6%.
911 جنيهـًا فى القطــاع الخـــاص مقابل 885  جنيها عام 2020  بنسبة زيادة 2.9%  .
981 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 940  جنيهًا عام 2020.


746 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 776  جنيهًا عام 2020  

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1911 جنيهًا  متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1822 جنيهًا عام 2020.
1687 جنيهًا  متوسط أجر الاناث  فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1913 جنيهًا عام 2020.
949 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى القطاع الخاص مقابل 911 جنيهًا عام 2020
721 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 745 جنيهًا عام2020  .  
  بلغ متوسط الأجر الأسبوعى لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
2087  جنيهًا لنشاط الاتصالات والمعلومات  مقابل 1595 جنيهًا عام 2020.
1929  جنيهًا لنشاط التعدين وإستغلال المحاجر مقابل  1726جنيهًا عام 2020.
1896  جنيهًا لنشاط امدادات الكهرباء والغاز مقابل 2059 جنيهًا عام 2020.
بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية  كالاتى:
55 ساعة  للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
51 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
56 ساعة  للعاملين فى القطاع الخاص

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