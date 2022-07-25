نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. شرح لطريقة الحصول عليها

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس تشغل بال العديد من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، مما دفعهم للبحث بشكل مكثف عليه للاطمئنان على مستقبل أطفالهم.

ويبحث العديد من مستخدمي محرك البحث جوجل العالمي، على التفاصيل والطرق الخاصة للحصول بشكل سريع على نتيجة الثانوية العامة 2022، فور الإعلان عنها مباشرة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أقل أسبوعين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وخطوات وطريقة الحصول عليها، وهي على النحو التالي:-

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وهناك مجموعة كبيرة من العائلات المصرية، تنتظر نتيجة الثانوية العامة 2022، للاطمئنان على مستقبل أبنائهم، خاصة في ظل بدء عدد كبير من الكليات، لإعلان التفاصيل الخاصة بامتحان القدرات الخاصة بالطلاب الراغبين في مواصلة المسيرة الجامعية في تخصصات مختلفة.

وتقدّم بوابة الفجر عبر موقعها الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة 2022 فور ظهورها، من خلال الرابط الإلكتروني لجميع الطلاب، من الآن وحتى موعد إعلان النتيجة، حيث يسجل الطالب اسمه ورقم جلوسه، وتصله رسالة تتضمن نتيجة الثانوية العامة، بعد لحظات من اعتمادها وإعلانها رسميا من جانب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على موقع الفجر الإلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022، رابط مباشر.

- كتابة الاسم رباعيا للطالب أو الطالبة.

- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

- اختيار الشعبة «أدبي، علمي».

- اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني بشكل واضح.

- كتابة رقم الموبايل.

- الضغط على أيقونة «سجل الآن».

وعلى الجانب الآخر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خطوات التقديم للتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ بعد 15 يوما فقط من اليوم التالي لإعلان النتيجة رسميا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ التظلمات كلها ستتم بشكل إلكتروني، نظير مبلغ مالي 300 جنيه فقط للمادة الواحدة، وحال ثبوت وجود درجات للطالب لم تحسب مع المجموع، يتم رد المبلغ مرة أخرى له، مؤكدة أنّ تجميع الدرجات يتم طبقا لتوزيع الدرجات بنموذج الإجابة.