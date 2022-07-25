عاجل.. روسيا تخفض واردات الغاز إلي أوروبا بأكثر من النصف

تستعد شركة جازبروم الروسية إلى خفض واردات الغاز إلى أوروبا بأكثر من النصف بدءا من صباح بعد غدٍ الأربعاء، في إشارة إلى تنفيذ الرئيس بوتين لتهديداته بشأن إمدادت الغاز الروسية إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 "السيل الشمالي"، ويبدو أن أوروبا باتت مجبرة على قبول عرض بوتين بشتغيل خط غاز السيل الشمالي - 2.

وقالت شركة جازبروم الروسية، اليوم الاثنين، إنها ستوقف تشغيل محرك توربيني آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا التابعة لخط “نورد ستريم”.

وستتقلص شحنات الغاز اليومية بعد قرار جازبروم إلي 33 مليون متر مكعب، أو 20٪ من السعة الإجمالية لخط الأنابيب.

وقالت الشركة في بيان: “أوقفت شركة جازبروم تشغيل محرك توربيني غازي آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا ومن المتوقع أن تصل السعة اليومية عبر محطة بورتوفايا إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم”.

وقفز سعر الغاز في أوروبا بنسبة 2.5٪ بعد الإعلان عن إغلاق توربينات أخرى من نورد ستريم ليقترب من مستويات قرب 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.

قالت الشركة القابضة إن شركة غازبروم اضطرت إلى وقف تشغيل محرك توربيني غازي آخر في محطة ضاغط بورتوفايا (CS) بسبب انتهاء الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح.

وأضافت مورد الغاز الروسي الرئيس إلى أوروبا أنه في هذا الصدد، سينخفض ​​التدفق عبر نورد ستريم بمقدار النصف مقارنة بالأحجام الحالية.

و فيما يتعلق بنهاية الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح (وفقًا لتعليمات Rostekhnadzor ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك)، توقف Gazprom تشغيل محرك توربيني غازي آخر من Siemens في Portovaya CS لم يتحدد بعد.

وقالت الشركة الروسية في بيان من دقائق إن الإنتاج اليومي لـ Portovaya CS من الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 27 يوليو سينخفض ​​إلى النصف تقريبًا - إلى 33 مليون متر مكعب. م يوميا من 67 مليون متر مكعب الحالي.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية حالة قوة قاهرة على إمدادات الغاز لأوروبا لعميل رئيسي واحد على الأقل وفقا لرسالة من جازبروم وقال الخطاب إن شركة غازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها بسبب ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها.

وقالت جازبروم في بيان منذ أيام إن مقياس القوة القاهرة، وهو بند يتم اللجوء له عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها، وسيكون ساريًا من عمليات التسليم بدءًا من 14 يونيو.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف إلى أن الأطراف المشاركة في العملية لم تتلق حتى الآن تعليقات على الوضع حول تسليم توربين سيمنز من كندا إلى روسيا من كندا وهو أمر ضروري لزيادة ضخ الغاز عبر نورد ستريم.

وقال بيسكوف أنه يمكن تسليم التوربين لروسيا في 24 يوليو تقريبا، وفي وقت سابق وفي وقت سابق قالت مصادر صحفية أن التوربينات تم شحنها من منشأة إصلاح في كندا بالطائرة إلى ألمانيا وستصل إلى روسيا في 24 يوليو.

بوتين: نصف طاقة خط السيل الشمالي 2 حولت للسوق المحلية

وقال بوتين الثلاثاء الماضي إن جازبروم أوفت بالتزاماتها تجاه أوروبا، ولفت إلى أن شركة جازبروم لم تتسلم بعد أي إخطارات رسمية بقرب إعادة توربين أنبوب غاز "السيل الشمال 1" من كندا.

واقترح الرئيس الروسي إطلاق خط السيل الشمالي 2 لتزويد أوروبا بالغاز، مشيرا إلى أن نصف طاقاته حولت للسوق المحلية الروسية، وأضاف أن الأمر في يد الأوروبيين.

وأطلق الرئيس الروسي عددًا من الإنذارت إلى أوروبا في ملف الطاقة، وقال الرئيس الروسي أسعار النفط ستحلق في السماء وكذلك أسعار الغاز في ظل جنون الارتياب الاوروبي بشان وقف إمدادات الغاز والنفط.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ارتفاع كبير في الأسعار بسبب خطط الحد من شراء النفط من روسيا ولغاز الروسي، وأضاف بوتين أن مقترحات الحد من شراء النفط من روسيا ستؤدي إلى وضع مشابه للغاز، وسترتفع الأسعار بشكل كبير.

وقال بوتين أن الأوروبيين خسروا جراء العقوبات التي فرضوها على خط الغاز الروسي يامال – أوروبا وأن أن هذه العقوبات رفعت أسعار الغاز عالميا، وأضاف أن بولندا بعد تخليها عن التوريدات عبر يامال – أوروبا بدأت بشراء الغاز الروسي من ألمانيا بأسعار منخفضة.

وقالت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم: "في الوقت الحالي، تزود روسيا الغاز جزئيًا فقط أو لا تزود 12 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بالوقود الأزرق على الإطلاق".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "لذلك، يجب أن تكون أوروبا مستعدة لأسوأ سيناريو: وقف كامل لإمدادات الغاز عاجلًا أم آجلًا".

في الوقت نفسه، دعا رئيس المفوضية الأوروبية الدول التي لا تعتمد كثيرًا على إمدادات الغاز الروسي إلى المشاركة أيضًا في جهود توفير الطاقة.

وقالت فون دير لاين: "حتى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تتلقى أي غاز تقريبًا من روسيا، لا يمكنها تجنب عواقب انقطاع محتمل للإمدادات لسوقنا المحلي".

وقالت إن اقتصادات الاتحاد الأوروبي مترابطة بشكل وثيق، وستؤثر أزمة الغاز على جميع الدول الأعضاء بشكل أو بآخر.

واختتم رئيس المفوضية الأوروبية "لذلك، من المهم أن تقلل جميع الدول الأعضاء من استهلاكها، بحيث يدخر الجميع أكثر ويشاركها الغاز مع الأعضاء الذين عانوا أكثر من غيرهم"، مضيفًا أن "تضامن الطاقة هو المبدأ الأساسي للمعاهدات الأوروبية ".

تعد روسيا أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث توفر قرابة 40% من حاجات الاتحاد من الوقود الأزرق، وتقوم روسيا بتزويد الدول الأوروبية بنحو 160 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية عبر الأنابيب، وقد يتساءل البعض عن مسارات التصدير، وتضخ روسيا الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر "السيل الشمالي" وخط "يامال - أوروبا" وعبر خط أنابيب يمر بالأراضي الأوكرانية (المسارات الرئيسية).

ووفقا لبيانات شركة غازبروم أكسبورت فقد صدرت روسيا في العام 2020 إلى الدول الأوروبية 158.5 مليار متر مكعب من الغاز، وتعد ألمانيا أهم الأسواق الأوروبية للغاز الروسي، حيث استوردت 45.84 مليار متر مكعب.

كشفت شركة الغاز الروسية جازبروم عن انخفاض صادرات الغاز إلى الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومن بينها أوروبا، في النصف الأول من العام بنسبة 31% إلى 68.9 مليار متر مكعب.

وأظهرت البيانات أن صادرات شركة جازبروم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" زادت بنسبة 63.4%.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، قالت الشركة الروسية، إن إنتاجها من الوقود الأزرق انخفض بنسبة 8.6% إلى 238.4 مليار متر مكعب في النصف الأول من هذا العام.

وتم تعليق إمدادات الغاز عبر نورد ستريم بسبب الإصلاحات المجدولة من 11 يوليو إلى 21 يولييو المقبل وربما تمتد فترة التعليق إلى نهاية الشهر.

وفقًا لبنك الاستثمار جولدمان ساكس (NYSE:GS) إذا نقلت المرافق ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين الأوروبيين، فسيتعين على مستهلكي الكهرباء والغاز دفع 470 يورو، بزيادة 290٪ عن منتصف عام 2020.

ويجبر رفض ناقلات الطاقة من روسيا إلى الدول الأوروبية على اتخاذ تدابير إضافية لدعم شركات الطاقة والمرافق، مما قد يؤدي نتيجة لذلك إلى وضع عبء مالي قدره 200 مليار دولار على المواطنين الأوروبيين هذا الشتاء.

ويعتقد جولدمان ساكس أنه مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ستتكبد المزيد من الشركات الأوروبية خسائر ضخمة، ويقدر أن إجمالي ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية في الربعين الثاني والثالث من عام 2022 تجاوز 1.7 تريليون يورو.

حيث يتعين على الشركات الاقتراض لتغطية التكاليف المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز والنفط، وفي الوقت نفسه في الربع الأخير من عام 2019، بلغ إجمالي الدين نحو 1.1 تريليون يورو.