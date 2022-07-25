Dan Bilzerian|أبرز المعلومات عن دان بيلزيريان الذي أعاد عهد الجواري مجددا

تصدر وسم الفنان الأرميني دان بيلزيريان Dan Bilzerian، المتسم بالبذخ وملك القمار، اليوم الإثنين الموافق 25/7/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية.

Dan Bilzerian يعيد عهد الجواري مجددا

عادة، يحدث النجم الأرميني الأمريكي دان بليزيريان Dan Bilzerian حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام، بفيديوهات وصور ينشرها تظهر حياة البذخ الشديد التي يعيش فيها.

وينشر دان بليزيريان Dan Bilzerian ينشر دائما فيديوهات يظهر خلالها مع مجموعة من الفتيات في أوضاع مختلفة في غرف النوم أو المسابح الخاصة والطائرات والسيارات، وفي كثير من الأحيان يعمل على تصوير مقاطعه في مناطق ذات طبيعة خلابة بحضور عدد كبير من الفتيات يرتدين البكيني.

كما يتفاخر بإظهار أمواله الكثيرة والخمور والنساء اللواتي يقمن بخدمته.

أبرز المعلومات عن دان بيلزيريان Dan Bilzerian المُتسّم بالبذخ

دانيال براندون بيلزيريان Dan Bilzerian، من مواليد 7 ديسمبر 1980، وهو ممثل أرمني أمريكي، وشخصية إنترنت، ومقامر، وهو معروف بأسلوب حياته المثير للجدل.

ولد "Dan Bilzerian" في تامبا فلوريدا، وقتل نصف عائلته خلال الإبادة الجماعية للأرمن، دخل برنامج التدريب البحرية الاميركية في عام 2000 وتم فصلة بعدما تحرش بموظفة، فتحول إلى تجارة الأسلحة ووصل به الامر إلى إنه يمتلك الأن اكثر من 100 سلاح متنوع في منزله، وله واقعه شهيره عندما دخل إلى إحدى الجامعات برشاش متعدد.

صنع ثروته الطائلة من السلاح والقمار

يطلقون عنه في فلوريدا "عبقري القمار" واهم انجازاته الفوز بـ 10 مليون دولار في "بولة بوكر"، وخرج من صالة القمار مباشرة ليشتري قصر في قمة جبل.

يعتبره البعض "شخص فوق الخيال" حيث إنه اعطي لصديقه له الفين دولار كي يشارك في "دورة بوكر" ومنحه بعض الدروس المكثف، ادت إلى فوز صديقة بخمسة ملايين دولار اخد منهم "دان" مليون ليشتري "الفياجرا" وأسس شركة «Victory Poker»، أو غرفة البوكر على الانترنت، وفي عام 2010 تم اختيار بلزيريان، واحدًا من أطرف لاعبي البوكر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من قبل إحدى المجلات، قبل أن يتجه بعد ذلك لتجارة السلاح، والتي حقق خلالها نجاحًا كبيرًا.