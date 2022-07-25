تباين الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع

اختتمت الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع على تباين مع ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ومع متابعة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.33% إلى 13210 نقاط، فيما ارتفع FTSE البريطاني بنسبة 0.41% عند 7306 نقاط.

وصعد CAC الفرنسي بنحو 0.33% مسجلًا 6237 نقطة، بينما ارتفع STOXX600 نقطة بنحو 0.09% إلى 426 نقطة.

وارتفعت أسهم قطاع البنوك بنحو 1.7% بينما تراجعت أسهم شركات الرحلات والترفيه بنسبة 1%.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم أن قراءة مؤشر ifo لقطاع الأعمال في ألمانيا بلغت 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

كما شهدت قراءة يونيو حزيران تراجعًا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.

ومن المقرر أن تعلن عدد من الشركات والبنوك في أوروبا عن نتائج أعمالها الفصلية على مدار الأسبوع ومن بينها UBS، Unilever، Deutsche Bank، Renault.

روسيا تستعد لخفض واردات الغاز إلى أوروبا

من جانب أخر أعلنت شركة جازبروم الروسية استعدادها لخفض واردات الغاز إلى أوروبا بأكثر من النصف بدءا من صباح بعد غدٍ الأربعاء، في إشارة إلى تنفيذ الرئيس بوتين لتهديداته بشأن إمدادت الغاز الروسية إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 "السيل الشمالي"، ويبدو أن أوروبا باتت مجبرة على قبول عرض بوتين بشتغيل خط غاز السيل الشمالي - 2.



وقالت شركة جازبروم الروسية، اليوم الاثنين، إنها ستوقف تشغيل محرك توربيني آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا التابعة لخط “نورد ستريم”.

وستتقلص شحنات الغاز اليومية بعد قرار جازبروم إلي 33 مليون متر مكعب، أو 20٪ من السعة الإجمالية لخط الأنابيب.

وقالت الشركة في بيان: “أوقفت شركة جازبروم تشغيل محرك توربيني غازي آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا ومن المتوقع أن تصل السعة اليومية عبر محطة بورتوفايا إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم”.

وقفز سعر الغاز في أوروبا بنسبة 2.5٪ بعد الإعلان عن إغلاق توربينات أخرى من نورد ستريم ليقترب من مستويات قرب 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.

قالت الشركة القابضة إن شركة غازبروم اضطرت إلى وقف تشغيل محرك توربيني غازي آخر في محطة ضاغط بورتوفايا (CS) بسبب انتهاء الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح.

وأضافت مورد الغاز الروسي الرئيس إلى أوروبا أنه في هذا الصدد، سينخفض ​​التدفق عبر نورد ستريم بمقدار النصف مقارنة بالأحجام الحالية.

و فيما يتعلق بنهاية الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح (وفقًا لتعليمات Rostekhnadzor ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك)، توقف Gazprom تشغيل محرك توربيني غازي آخر من Siemens في Portovaya CS لم يتحدد بعد.

وقالت الشركة الروسية في بيان من دقائق إن الإنتاج اليومي لـ Portovaya CS من الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 27 يوليو سينخفض ​​إلى النصف تقريبًا - إلى 33 مليون متر مكعب. م يوميا من 67 مليون متر مكعب الحالي.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية حالة قوة قاهرة على إمدادات الغاز لأوروبا لعميل رئيسي واحد على الأقل وفقا لرسالة من جازبروم وقال الخطاب إن شركة غازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها بسبب ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها.