ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين مع ترقب نقص الإمدادت

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 25 يوليو تموز في تعاملات متقلبة إذ تنتشر في السوق المخاوف من نقص الإمدادات في مقابل توقعات بأن يُضعف رفع أسعار الفائدة الأميركية الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر أيلول 79 سنتًا أو 0.77% إلى 104.68 دولار للبرميل في الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو 0.87% إلى 95.52 دولار للبرميل.

وتأرجحت أسعار عقود النفط الآجلة صعودًا وهبوطًا في الأسابيع الماضية مع محاولة المتعاملين الموازنة بين احتمالات المزيد من الرفع لأسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي مما يقلل بدوره الطلب على الوقود، وبين نقص الإمدادات من النفط الروسي نتيجة للعقوبات الغربية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في غضون أسبوعين من نحو 860 ألف برميل يوميًا. لكن محللين توقعوا استمرار تقلب إنتاج النفط الليبي مع استمرار التوترات هناك.

سوناطراك الجزائرية تعلن عن كشف نفطي مع إيني وكشفين للغاز



أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك في بيان اليوم الإثنين الخامس والعشرين من يوليو تموز عن كشف نفطي وكشفين للغاز.

وأوضحت الشركة أنها حققت اكتشافين للغاز اعتمادًا على مجهودها الخاص، واكتشافًا للنفط بالشراكة مع شركة إيني الايطالية.

ويتمثل الأول في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، إذ بلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300.000 م 3 / يوم من الغاز و 26 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الأول و213.000 م 3 / يوم من الغاز و17 م 3 / يوم من المكثفات من المكمن الثاني.

أما الاكتشاف الثاني الذي حققته مع إيني فهو فهو اكتشاف نفطي، وأنتج البئر خلال الاختبارات 1.300 برميل/يوم من النفط، و51.000 متر مكعب/يوم من الغاز المصاحب.

وتستعد شركة جازبروم الروسية إلى خفض واردات الغاز إلى أوروبا بأكثر من النصف بدءا من صباح بعد غدٍ الأربعاء، في إشارة إلى تنفيذ الرئيس بوتين لتهديداته بشأن إمدادت الغاز الروسية إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 "السيل الشمالي"، ويبدو أن أوروبا باتت مجبرة على قبول عرض بوتين بشتغيل خط غاز السيل الشمالي - 2.



وقالت شركة جازبروم الروسية، اليوم الاثنين، إنها ستوقف تشغيل محرك توربيني آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا التابعة لخط “نورد ستريم”.

وستتقلص شحنات الغاز اليومية بعد قرار جازبروم إلي 33 مليون متر مكعب، أو 20٪ من السعة الإجمالية لخط الأنابيب.

وقالت الشركة في بيان: “أوقفت شركة جازبروم تشغيل محرك توربيني غازي آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا ومن المتوقع أن تصل السعة اليومية عبر محطة بورتوفايا إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم”.

وقفز سعر الغاز في أوروبا بنسبة 2.5٪ بعد الإعلان عن إغلاق توربينات أخرى من نورد ستريم ليقترب من مستويات قرب 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.

قالت الشركة القابضة إن شركة غازبروم اضطرت إلى وقف تشغيل محرك توربيني غازي آخر في محطة ضاغط بورتوفايا (CS) بسبب انتهاء الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح.

وأضافت مورد الغاز الروسي الرئيس إلى أوروبا أنه في هذا الصدد، سينخفض ​​التدفق عبر نورد ستريم بمقدار النصف مقارنة بالأحجام الحالية.

و فيما يتعلق بنهاية الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح (وفقًا لتعليمات Rostekhnadzor ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك)، توقف Gazprom تشغيل محرك توربيني غازي آخر من Siemens في Portovaya CS لم يتحدد بعد.

وقالت الشركة الروسية في بيان من دقائق إن الإنتاج اليومي لـ Portovaya CS من الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 27 يوليو سينخفض ​​إلى النصف تقريبًا - إلى 33 مليون متر مكعب. م يوميا من 67 مليون متر مكعب الحالي.