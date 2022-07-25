ارتفعت معدلات البحث عن التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة البنات 2022 وموعد التقديم وشروط الالتحاق، عبر محرك بحث جوجل العالمي في مصر، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2022/2023 من طلاب الشهادة الثانوية العامة، وما يعادلها والأزهرية، والخريجين.

ويبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الأزهرية أو الخريجين، عن التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة البنات 2022 وموعد التقديم وشروط الالتحاق.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة البنات 2022 وموعد التقديم وشروط الالتحاق، وذلك وفقا لبيان وزارة الداخلية الرسمي، والتي جاءت على النحو التالي:-

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة البنات 2022

وأتاحت أكاديمة الشرطة، للفتيات الالتحاق هذا العام من حملة المؤهلات العليا، وهي: (كلية الحقوق، وخريجات التربية الرياضية، الحاصلات على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه).

موعد التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022

ويمكن للفتيات الرغبات في التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات 2022، حسب المؤهل الدراسي، وجاءت كالتالي:

- الحاصلات على شهادة الثانوية العامة للعام الماضي والجاري، بداية من يوم الإثنين 1 أغسطس المقبل وحتى الخميس 18 من نفس الشهر.

- طالبات الشهادة الثانوية 2022 الدور الثاني، وحاملات شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، يمكنهم التقديم بدءً من الخميس 4 أغسطس وحتى الأربعاء 31 من نفس الشهر، مع ضرورة تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

- الحاصلات على درجة الليسانس من كلية الحقوق العام السابق 2021، يبدأ من الأول من أغسطس وحتى 18 من نفس الشهر.

- الحاصلين على شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي 2022، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءً من الإثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل.

موعد التقديم لكلية الشرطة بنات 2022 للالتحاق بها

وسيكون التقديم لكلية الشرطة 2022 لأول مرة عبر للموقع الرسمي لوزارة الداخلية إلكترونيا وسيتم فتح تبويب خاص للتقديم حينها.

شروط التقديم لكلية الشرطة بنات 2022

وبحسب الشروط المعلنة للطالبات الحاصلات على مؤهل عالٍ جاءت كالآتي:

- مصرية الجنسية ومن أبويين مصريين على غير طريق التجنس.

- حسنة السيرة السمعة.

- ألا تكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

- ألا تكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وهي: «لا يقل الطول عن 170 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، وأن تكون المتقدمة قد حصلت على نسبة أعلى من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، اجتياز الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصولها على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 عاما للحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلات على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها».