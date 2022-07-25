ياسمينا زيتون.. من هي ملكة جمال لبنان لعام 2022؟

تصدر وسم ياسمينا زيتون، اليوم الإثنين الموافق 25/7/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية Google Trend، عقب فوزها بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022.

وفازت ياسمينا زيتون، مساء أمس الأحد الموافق 24 يوليو 2022، بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022، في مسابقة تقام للمرة الأولى منذ 4 أعوام.

وعقب فوز ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022، ازدادت عمليات البحث من قبل الجمهور والمتابعين لمعرفة أبرز المعلومات عنها.

وأقيم مساء أمس، الحفل الخاص لاختيار ملكة جمال لبنان 2022، حيث تنافست 17 مشتركة للفوز بلقب المسابقة التي رعتها وزارة السياحة تحت شعار "اشتقنا للبنان".

وتوجت ياسمينا زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022، خلال الحفل الذي أقيم للمرة الأولى منذ 4 سنوات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وحصلت مايا أبو الحسن على لقب الوصيفة الأولى للقب، وجاسينتا راشد ثانية، ولارا هراوي ثالثة، فيما جاءت الخلاسية دلال حب الله وصيفة رابعة.ومن المقرر أن تنال ملكة جمال لبنان 2022 جائزة مالية قدرها مئة ألف دولار، كما ستمثل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أبرز المعلومات عن ياسمينا زيتون الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022، وهي على النحو التالي:-

أبرز المعلومات عن ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022

ياسمينا زيتون، وفقا لحساباتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي:-

- من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان- تبلغ من العمر 20 عاما.- طالبة جامعية في الفرقة الثالثة اختصاص "الصحافة" بجامعة سيدة اللويزة.

- يبلغ طولها 167 سنتيمترا، ووزنها 51 كجم.

- الحساب الرسمي لياسمينا على موقع "إنستجرام"، يصل عدد متابعيه 84 ألف شخص.

- انتزعت اللقب من ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي، بعد 4 سنوات كاملة.