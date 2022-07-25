السيسي يوجه بعلاج مريض يعاني مشاكل في الوجه ويحتاج لجراحة (فيديو)

توك شو
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أعلنت الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الشاب ابراهيم محمود المصاب بمشاكل صحية في الوجه والفكين.

وأكدت عزة مصطفى، أن حالة الشاب ابراهيم محمود، تم عرضها في البرنامج من خلال تقرير مصور، لافتة إلى أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمرا يجعلنا نفخر جميعا.

من جانبه علق إبراهيم محمود، قائلا:"ربنا يخلي لينا الرئيس السيسي والحمدلله إنه استجاب ونشكره على كل اللي بيقدمه لمصر والشعب".

السيسي إبراهيم محمود أخبار مصر وزارة الصحة عبدالفتاح السيسي
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