تعرف على.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26 يوليو

استقر سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 19.23 جنيه للشراء، و19.42 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.19 جنيه للشراء، و19.38 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.28 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو اليوم





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.28 جنيه للشراء.

19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.23 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.23 جنيه للشراء.

19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.19 جنيه للشراء.

19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.21 جنيه للشراء.

19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.25 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.28 جنيه للشراء.

19.38 جنيه للبيع.

واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم في مصر بالبنوك العاملة والصرافات أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.



أسعار العملات اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الاماراتي



استقرت أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.



أسعار الدولار اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.