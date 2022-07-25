تباين أداء الأسهم الأميريكية في نهاية الجلسة مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفدرالي

تباين أداء الأسهم الأميركية في ختام جلسة اليوم الإثنين الخامس والعشرين من يوليو تموز مع متابعة نتائج أعمال الشركات ووسط ترقب قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن معدل الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 0.28% إلى 31990 نقطة، كما صعد S&P500 بنسبة 0.13% عند 3966 نقطة.

فيما أنهى مؤشر Nasdaq الجلسة متراجعًا بنسبة 0.43% عند 11782 نقطة.

وكان قطاع النفط والغاز هو الأفضل أداءًا في وول ستريت اليوم الإثنين بدعم من ارتفاع أسعار الخام.

وارتفعت أسهم كل من Marathon Oil وAPA Corp بأكثر من 6%.

وتستعد نحو ثلث شركات مؤشر S&P500 للكشف نتائج أعمالها الفصلية في الأسبوع الجاري.

وتكشف عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائج أعمالها الفصلية خلال الأسبوع ومن بينها Apple وAmazon وAlphabet وMicrosoft.

قال سام ستوفال، كبير محللي الاستثمار في CFRA Research، لشبكة CNBC يوم الاثنين: "يعتقد المستثمرون على الأرجح أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس سيُظهر تراجعًا في الربع الثاني، وهي إشارة غير رسمية للركود". في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يعلن عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، إلا أنه سيقدم نغمة أكثر اعتدالًا تجاه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. نرى هذا الاتجاه المعاكس في الارتفاع مستمرًا على المدى القريب ".

تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة ضربة يوم الاثنين في أعقاب تحذير من شركة سناب، التي أبلغت عن أرباح مخيبة للآمال الأسبوع الماضي مما تسبب في قلق المستثمرين بشأن انخفاض الإنفاق على الإعلانات الرقمية في المناخ الاقتصادي الحالي.

وانخفضت منصات ميتا (فيس بوك (NASDAQ:META)) بنسبة 2.3٪. أما أمازون، وآبل، ومايكروسوفت، وألفابت فقد انخفضت جميعها بنحو 1٪.

في مكان آخر، تراجعت أسهم شركة نيومونت (NYSE:NEM) بنسبة 12 ٪ بعد أن أعلنت شركة التعدين عن خسارة ربع سنوية حيث انخفضت أرباحها بنسبة 41٪ تقريبًا عن العام الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب. وتراجعت شركة فيليبس (AS:PHG) بنسبة 6٪ بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية الهولندية عن أرباح ربع سنوية أضعف من المتوقع، مشيرة إلى آثار عمليات الإغلاق في الصين ومشكلات سلسلة التوريد.

على الجانب الآخر، كانت مخزونات الطاقة في حالة ارتفاع مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز سهم كل من Diamondback Energy وMarathon Oil وAPA Corp بنحو 6٪. فيما كان شيفرون (NYSE:CVX) أكبر الرابحين في داو جونز بارتفاع 2.7٪.

تسير المتوسطات الرئيسية لأسبوعها الإيجابي الثالث من بين أربعة، ويحاول مؤشر إس آند دبي 500 التعافي بعد سقوطه في سوق هابطة خلال هذا العام. وارتفع المؤشر حاليًا بأكثر من 8.5٪ من متوسط مستواه الرئيسي في 2022 ويتم تداوله بالقرب من أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو.

تحول المستثمرون إلى الأصول الخطرة الأسبوع الماضي بعد استيعاب بعض نتائج الشركات القوية التي جعلت وول ستريت تتداول ما إذا كانت السوق الهابطة قد وجدت قاعًا.

نعتقد أن المستثمرين أصبحوا متشائمين للغاية في يونيو بشأن الاقتصاد وأرباح الشركات. وقال جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستراكتشر كابيتال أدفايزورز، إن موسم الأرباح من المرجح أن يستمر في كونه حافزًا إيجابيًا للأسهم مع بعض الاستثناءات مثل سناب، والتي تسببت في تراجع يوم الجمعة.

أسعار السلع

ويسجل الذهب الآن 1716 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.62%، فيما يسجل مؤشر الدولار الأمريكي 106.320 أمام سلة من العملات الأجنبية منخفضًا 0.28%. فيما هبطت الفضة بأكثر من 1.53% لتسجل 18.332 دولارًا.

ويتداول خام النفط عند 96.78 دولارًا للبرميل مرتفعًا 2.2%، فيما يسجل خام برنت 100.11 دولارًا للبرميل مرتفعًا 1.76%.

وهبطت البيتكوين بـ 4.31% لتسجل 21720.8 دولارًا الآن، فيما هبطت الإيثريوم إلى 1475.40 دولارًا للرمز، هبوطًا بـ 7.7%.