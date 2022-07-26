أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-7-2022

استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات اليوم بالبنوك، ليسجل في البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجل أعلى سعر لشراء الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بنحو 18.94جنيه وجاءت الأسعار على النحو التالي:



أسعار الدولار اليوم



وسجلت أسعار الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.89 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.95 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.94 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 18.87 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، أبوظبي التجاري، بلوم، المشرق، اتش اس بى سى HSBC، أبوظبى الأول FAB، الامارات دبي الوطني، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية ) نحو 18.87جنيه للشراء و18.97جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة، الكويت الوطني) نحو 18.86جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.



أعلى سعر شراء الدولار



وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلة 18.94جنيه.

أسعار الدولار العالمي



هبط سعر الدولار وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب الاثنين مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

وأشار مجلس الفدرالي الأميركي إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1% على أساس سنوي في يونيو حزيران مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش نزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2% إلى 136.375 ين للدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.2035 دولار.

أسعار الذهب العالمي والمعادن النفيسة



تراجعت أسعار الذهب الإثنين 25 يوليو تموز بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1724.50 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1718.70 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أسعار العملات





سعر اليورو الأوروبي اليوم



ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم



ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.