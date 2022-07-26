أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26-7-2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.





أسعار العملات اليوم





استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم



كما ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم



واستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أسعار الدرهم الاماراتي



واستقر أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

أسعار الدولار اليوم في مصر



كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



18.87 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.



أسعار المعادن النفيسة وتأثرها بأسعار العملات عالميا



وارتفعت أسعار الذهب في آخر ختام للأسواق مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.



وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاض بنسبة 0.54% إلى 1727.59 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر الذهب في المُعاملات الفورية 0.69% إلى 1725.30 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.58% عن السابق؛ ليصل إلى 863.65 دولار.

وارتفع البلاديوم عن السابق بنسبة 8.13% إلى 2029.28 دولار للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة عن بنسبة 0.94% إلى 19.300 دولار.

وارتفع النحاس في المعاملات الفورية بنسبة 0.78% ليصل إلى 3.3243 دولار، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر مُنتجيه.



يذكر إنه أسعار الذهب ارتفعت مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

وينتظر المستثمرون حاليا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يومي 26 و27 يوليو حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج.

اسعار الدولار عالميا اليوم



صعد الدولار بقوة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو أيار بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة يوم الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ونزل اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل يوم الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43 بالمئة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 بالمئة مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 بالمئة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.