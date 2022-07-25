قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدًر للغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من 2022، بينما زادت البلاد الإمدادات إلى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا.

وأضافت الوكالة الحكومية أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 12 بالمئة إلى متوسط بلغ 11.2 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام مقارنة مع النصف الثاني من 2021. وساعدت زيادة طاقة تصدير الغاز المسال وارتفاع الأسعار والطلب، خصوصا من أوروبا، في دعم الصادرات.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ذهبت نحو 71 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام.

روسيا تخفض واردات الغاز إلي أوروبا بأكثر من النصف

تستعد شركة جازبروم الروسية إلى خفض واردات الغاز إلى أوروبا بأكثر من النصف بدءا من صباح بعد غدٍ الأربعاء، في إشارة إلى تنفيذ الرئيس بوتين لتهديداته بشأن إمدادت الغاز الروسية إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 "السيل الشمالي"، ويبدو أن أوروبا باتت مجبرة على قبول عرض بوتين بشتغيل خط غاز السيل الشمالي - 2.



وقالت شركة جازبروم الروسية، اليوم الاثنين، إنها ستوقف تشغيل محرك توربيني آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا التابعة لخط “نورد ستريم”.

وستتقلص شحنات الغاز اليومية بعد قرار جازبروم إلي 33 مليون متر مكعب، أو 20٪ من السعة الإجمالية لخط الأنابيب.

وقالت الشركة في بيان: “أوقفت شركة جازبروم تشغيل محرك توربيني غازي آخر تابع لشركة سيمنز في محطة ضاغط بورتوفايا ومن المتوقع أن تصل السعة اليومية عبر محطة بورتوفايا إلى 33 مليون متر مكعب في اليوم”.

وقفز سعر الغاز في أوروبا بنسبة 2.5٪ بعد الإعلان عن إغلاق توربينات أخرى من نورد ستريم ليقترب من مستويات قرب 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.

قالت الشركة القابضة إن شركة غازبروم اضطرت إلى وقف تشغيل محرك توربيني غازي آخر في محطة ضاغط بورتوفايا (CS) بسبب انتهاء الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح.

وأضافت مورد الغاز الروسي الرئيس إلى أوروبا أنه في هذا الصدد، سينخفض ​​التدفق عبر نورد ستريم بمقدار النصف مقارنة بالأحجام الحالية.

و فيما يتعلق بنهاية الوقت بين عمليات الإصلاح قبل الإصلاح (وفقًا لتعليمات Rostekhnadzor ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك)، توقف Gazprom تشغيل محرك توربيني غازي آخر من Siemens في Portovaya CS لم يتحدد بعد.

وقالت الشركة الروسية في بيان من دقائق إن الإنتاج اليومي لـ Portovaya CS من الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو في 27 يوليو سينخفض ​​إلى النصف تقريبًا - إلى 33 مليون متر مكعب. م يوميا من 67 مليون متر مكعب الحالي.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية حالة قوة قاهرة على إمدادات الغاز لأوروبا لعميل رئيسي واحد على الأقل وفقا لرسالة من جازبروم وقال الخطاب إن شركة غازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) لا يمكنها الوفاء بالتزاماتها بسبب ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها.

وقالت جازبروم في بيان منذ أيام إن مقياس القوة القاهرة، وهو بند يتم اللجوء له عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها، وسيكون ساريًا من عمليات التسليم بدءًا من 14 يونيو.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا دميتري بيسكوف إلى أن الأطراف المشاركة في العملية لم تتلق حتى الآن تعليقات على الوضع حول تسليم توربين سيمنز من كندا إلى روسيا من كندا وهو أمر ضروري لزيادة ضخ الغاز عبر نورد ستريم.

وقال بيسكوف أنه يمكن تسليم التوربين لروسيا في 24 يوليو تقريبا، وفي وقت سابق وفي وقت سابق قالت مصادر صحفية أن التوربينات تم شحنها من منشأة إصلاح في كندا بالطائرة إلى ألمانيا وستصل إلى روسيا في 24 يوليو.