ريهام عبد الغفور تكشف مفاجأة: ابني رفض مشاركتي في فيلم من اخراجه

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور للمرة الأولى، عن رفض ابنها مشاركتها له في فيلم من اخراجه حيث درس للتصوير في كندا.

كواليس الفيلم

وقالت: "حينما قرر السفر للخارج، طلبوا منه تصوير فيلم قصير قبل قبوله في الدراسة هناك بالفعل، وحينما عرضت عليه مساعدتي رفض أن أشترك في الفيلم.

ريهام عبد الغفور

وكشفت عن مفاجأة اكبر حينما قالت إن ابنها اختار زوجها، للمشاركة بدلا عنها رغم عدم خبرته بالتمثيل.

رأي المخرجين في فيلم نجلها

بعدها عرضت الفيلم على مخرجين مثل: تامر محسن، وكاملة أبو زكري، وبمجرد ما شافوا الفيلم قالوا لازم تخليه يسافر ويدرس".

حكاية ربع قيراط

حققت ريهام عبد الغفور نجاحًا كبيرًا ببطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dmc وحققت نجاحًا مميزًا، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش.

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور عرض مسلسل "الغرفة 207"، المقرر عرضه مطلع الشهر المقبل.

ومسلسل "الغرفة 207" من سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وتدور أحداثه فى 10 حلقات فقط، ويشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

قصة رواية الغرفة 207 فى عام 1968، تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية يقدمها محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، وتقع الأحداث داخل فندق أصر مالكه على بقاء الغرفة 207 رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثيرين دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها