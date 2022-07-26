حصاد الـ "توك شو".. تفاصيل أزمة عمر كمال بسبب أم كلثوم وتحذير من انتشار "كاميرات التجسس" بسوق الإنترنت

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، تفاصيل أزمة عمر كمال بسبب أم كلثوم، وآخر كلمة قالها البحار المفقود، فضلا عن تحذير خبير أمن المعلومات، من انتشار "كاميرات التجسس" بسوق الإنترنت.

أزمة عمر كمال بسبب أم كلثوم

كشف المطرب عمر كمال، تفاصيل اتخاذ جمعية المؤلفين والملحنين إجراءات قانونية ضد بسبب أغنيته الجديدة، مشيرا إلى أنه قدم أغنية جديدة بعنوان "خلينا سهرانين"، واستعان فيها بجزء من أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم.

وقال "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن استخدم جزء من أغنية أم كلثوم مدته 10 ثواني فقط، لافتا إلى أنه تواصل مع محسن جابر لترتيب حقوق الأغنية، وتواصل مع جمعية المؤلفين لحل الأزمة.

وعن أغنية بنت الجيران، أعلن أن الأغنية عاد عرضها على اليوتيوب مرة أخرى، بنفس نسب المشاهدة، حيث عادت أكثر من نسخة من الأغنية، وإحداهما بلغت المشاهدات لها 600 مليون زيارة.

آخر كلمة قالها البحار المفقود

أكدت ريهام مجدى، زوجة البحار المفقود محمد جمال، أنه ليس لديها أي معلومات عن زوجها منذ آخر مكالمة أجريت بينهم في يوم 5 يوليو الجاري، منوهة إلى عدم تواصل وزارة الهجرة معاها حتى الآن.

وكشفت زوجة البحار محمد جمال، في لقاء عبر الفيديو كونفراس ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل آخر مكالمة بينهما، قائلة: "آخر حاجة قالها لي المركب بايظة وادعيلي ربنا يرجعنى بالسلامة".

وعبرت ريهام مجدى، عن سوء الحالة النفسية للأسرة بسبب تغيب زوجها، مضيفة: "بنتى عندها سبع سنوات ومش مدركة وفاة والدها، ولكن متأثرة بغيابه ووالدته مدمرة نفسيًا".

إذاعة إعدام قاتل نيرة تحقيقًا للردع العام

أبدى المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، المحامي بالنقض ورئيس محكمة القاهرة السابق، موافقته على حيثيات حكم جنايات المنصورة التي طالبت بإذاعة الاعدام، أو جزء منه في قضية المغدورة نيرة أشرف، على يد القاتل محمد عادل.

وقال "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "أنا مؤيد لإذاعة الإعدام، ولو لجزء يسير منه، لأنه يحقق الردع العام، وسوف أستشهد بواقعة مذبحة الواحات وما حدث فيها من قصاص سريع وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، هو ما أراح المصريين واهالي الشهداء، لأن الدولة نفذت القصاص العادل الذي أزهق أرواح الشهداء".

وقاطعته الحديدي هذه كانت معركة حينها وليس تنفيذ حكم عبر إنفاذ القانون في المحاكم، ليرد رئيس محكمة القاهرة الأسبق، إن المصدر الرئيسي في التشريع هو الشريعة الاسلامية وعلنية تنفيذ العقوبة تخضع لها، وهذا واضح في قوله تعالى: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين".

انتشار "كاميرات التجسس" بسوق الإنترنت

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من كارثة بيع كاميرات تجسس بنظام الأونلاين على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وسوق الأونلاين.

وقال المهندس وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الإثنين: "كنا نتحدث في الماضي على القلم الكاميرا، لكن أي حاجة دلوقتي ممكن يكون فيها كاميرا، والمشكلة إن كاميرات التجسس على الآخرين يتم بيعها بنظام أونلاين وعلى منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير طبيعي، وليس تحت إشراف الدولة".

وتابع خبير أمن المعلومات: "أن هناك ظاهرة مُخيفة الآن بسبب وجود انتشار "كاميرات التجـسس على سوق الإنترنت، مطالبًا بتشديد الرقابة على بيع كاميرات المراقبة".