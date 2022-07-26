محركات بحث بديل جوجل

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام محركات بحث آخرى بدلا من جوجل تساهم في عملية البحث بشكل أفضل وتعطي نتائج كثر فاعلية، نظرا لأن كل محرك سيتم ذكره متخصص في شيء معين، وإليكم لتفاصيل:

بدلا من جوجل.. أكبر 10 محركات البحث العالمية للكتب العلمية الأكثر دقة

محركات بحث بديل جوجل

موقع pdfdrive بديل جوجل

موقع pdfdrive بديل جوجل أكبرُ وأفضلُ موقع لتحميل الكتب في جميع التخصصّات بصيغة PDF يحتوي أكثر من 225 مليون كتاب جاهزة للتحميل المباشر ويمكن استخدامه للدراسة، كما يوجد به أكثر من 62 مليون كتاب مجاني Fire

يضم تخصصات متنوعة ومهمة مثل:

- برمجة

- تسويق

- إدارة أعمال

- اقتصاد

- مالية

موقع Springer بديل جوجل

موقع Springer يحتوي على أكثر من 3 مليون مصدر في مختلف المجالات العلمية من مقالات وأوراق ومؤتمرات وكتب.

موقع refseek بديل جوجل

موقع refseek بديل جوجل محركُ بحثٍ يوفر المصادر الأكاديمية بطريقةٍ سهلة أكثر من مليار مصدر من الكتب والمجلات والأخبار والموسوعات.

موقع WorldCat بديل جوجل

موقع WorldCat بديل جوجل محركُ بحثٍ سهلُ الإستخدام يبحث في أكثر من 20 ألف مكتبةٍ ويحتوي على أكثر من 2مليار مصدر ويمكنك من إيجاد أقرب مكتبة لك.

موقع Microsoft_Academic بديل جوجل

موقع Microsoft_Academic بديل جوجل يحمل نتائج بحث واسعة المحتوى للأكاديميين ويتم تحديثها باستمرار يحتوي على أكثر من120 مليون مطبوعة.

موقع Bioline بديل جوجل

موقع Bioline بديل جوجل محركُ بحثٍ تطوعيٍ يعمل على جمع المقالات المنشورة في المجلات العلمية بالدول النامية مثل

مصر وتركيا والعراق والأردن وغيرها..

موقع EThOS بديل جوجل

موقع EThOS بديل جوجل يحملُ أكثر من 500 ألف رسالةَ ماجستيرٍ ودكتوراه في جميع المجالات.

موقع Research Paper’s in Economics بديل جوجل

موقع Research Paper’s in Economics بديل جوجل محركُ بحثٍ يحتوي على أكثر من مليوني بحثٍ في علم الإقتصاد والعلوم الأخرى ذات الصلة..

موقع Science.gove بديل جوجل

موقع Science.gove بديل جوجل محركُ بحثٍ علميٍ تابع للحكومة الأمريكية يجمع أكثر من 2000 موقعٍ علميٍ ويحتوي على أكثر من 200 مليونَ ورقةٍ ونتائجَ موثوقةٍ..

موقع kotobgy بديل جوجل

موقع kotobgy بديل جوجل محركُ بحث يحتوي على الملايين من الكتب العربية القابلة للتحميل.

موقع base-search بديل جوجل

موقع base-search بديل جوجل من أفضل وأقوى محركات البحوث الأكاديمية توجد أكثر من 100 مليون وثيقةٍ علميةٍ.. 70٪ من المقالات التي يحتويها مجانية.