أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 26-7-2022.. تخفيضات بالمجمعات الاستهلاكية

استقرت أسعار اللحوم في تعاملات اليوم الثلاثاء 26-7-2022، ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

اسعار اللحوم اليوم



وسجل سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا، وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية

استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنيه، والضأن المبرد 135 جنيه.

تخفيضات على اسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية



بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال موسم عيد الأضحى الماضي في طرح لحوم الأضاحي بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية وفي السلاسل التجارية الخاصة.



من جهته، قال اللواء خالد عبدالله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، خلال جولة تفقدية اليوم على مجمع الألفي الاستهلاكي، إنَّه يتمّ طرح ما يقرب من 150 إلى 200 طن لحوم في فروع التجزئة التابعة للشركة والبالغ عددها 415 فرعًا على مستوى المحافظات الموجودة بها الشركة بـ16 محافظة، موضحًا أنَّ أسعار اللحوم في المجمعات تأتي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 85 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الطازج 115 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 130 جنيهًا.

- كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا.

وأكّد رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة أنَّ جميع منافذ التجزئة التابعة للشركة مفتوحة أمام المستهلكين من الساعة 9 صباحًا وحتي 6 مساءً، منوها إلى أنَّ أسعار اللحوم المعلنة موجودة في كل المجمعات بنفس السعر.

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التموين تقيم حاليا 39 شادرًا على مستوى الجمهورية لتوفير خراف العيد والأضاحي، إذ يبلغ سعر كيلو الخروف القائم 70 جنيهًا ومتوسط وزن الخروف 60 كيلوجرامًا.



فيما أكّد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، أنه خلال موسم عيد الضحى الماضي تم طرح أكثر من 6320 رأس عجول حية منها 5420 رأس في مجزر توشكي و900 رأس في مجزر سفاجا بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية.

ونوه إلى أنَّه بناء على تكليفات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي فسيتمّ تكثيف لجان الرقابة والتفتيش خلال أيام العيد على منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية وعلى المخابز أيضا ومحطات البنزين والسولار ومنافذ توزيع أسطونات الغاز لمتابعة عملهم.

أسعار أعلاف الماشية





شهدت أسعار الأعلاف سواء للدواجن أو للماشية حالة من الثبات والاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خاصة للأعلاف خلال الشهرين الماضيين، وجاءت كما يلي:

علف ماشية ١٩ ٪ ٤٧٠٠ ج

علف ماشية ١٦٪ ٤٤٣٥ ج

علف ماشية ١٤٪. ٤٢٨٠ج

علف ماشية ١٢% ٤١٨٠ ج

علف ماشية ١١٪ ٤١٢٥ج

علف ماشية ٢١%. ٥٠٠٠ج.

علف ماشية ٢٢ % ٥٢٠٠ج

تحرحات وزارة التموين لحل أزمة البيض

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من بيض المائدة في الفروع الاستهلاكية التابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته تلك السلعة الهامة، حيث تراوحت اسعار طبق البيض من 70 إلى 85 جنيها.

و في هذا الشأن أبرم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والإتحاد الداجني اتفاق بطرح 20 ألف طبق بيض أبيض يوميا بالفروع الاستهلاكية.

و قال اللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم طرح طبق البيض الأبيض بسعر 65 جنيه في الفروع التابعة للشركة وشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية، حيث تم الاتفاق مع الاتحاد الداجني على نقل بيض المائدة من خلال سيارات نقل الاتحاد إلى الفروع الاستهلاكية.

و من جهته أكد أحمد حواش، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، على أنه يتم توريد نحو 5250 طبق بيض أبيض لكل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 400 فرع.

و قال حواش أن تلك الكميات التي يتم توريدها بواقع 5 سيارة تريلا حمولة السيارة الواحدة 1050 طبق بيض أبيض، وتتراوح زنة الطبق الواحد 1800 و1900 جرام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي بالمهندسين التابع لشركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية بحضور رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين.