حملة امنية

ضبط 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم بالشرقية

محافظات
ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك
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كلف  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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محافظ الشرقية: تنبيه المتعدين على أملاك الدولة بسرعة التقنين

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ممدوح غراب يكشف نسبة توريد محافظة الشرقية لمحصول القمح


حملة تفتيشية لضبط الأسواق

 

وشنت إدارة تموين  الزقازيق حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق برئاسة عبد الله نجم  وبالإشتراك مع  جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 8831 لعام  2022 جنح قسم شرطه ثاني الزقازيق  حيال مسئول  أحد المطاعم الكبرى بمدينه الزقازيق وذلك لإستخدام لحم مفروم غير مدون عليه أي بيانات وغير مقبول أو مستساغ الرائحه والشكل وتم التحفظ على كميه قدرها 100 كجم لحم مفروم وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه العامه.

محافظ الشرقية ممدوح غراب محافظ الشرقية لحوم الشرقية أخبار الشرقية اليوم

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