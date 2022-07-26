مرض البهاق.. التفاصيل الكاملة حول أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

«أوبزيلورا»، يعد هذا العقار الموضعي هو كلمة السر حتى الآن في علاج مرض البهاق، خاصة عقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على العلاج الذي يعد الأول من نوعه لعلاج مرض البهاق نهائيا، والذي ينتشر عند الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم من 12 عاما إلى أكثر.

مرض البهاق، بوابة الفجر الإلكترونية، تستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة وكل ما يتعلق عن مرض البهاق وأسباب حدوثه وأعراضه وطرق علاجه.

مرض البهاق.. ما هو؟

مرض البهاق يعد مرض مناعي وأحد الأمراض الجلدية التي تنتشر للأطفال من عمر 12 عاما حتى الأعمار الاكثر من ذلك حول العالم.

مرض البهاقؤ يزيل لون الجلد الطبيعي وتظهر بقع بيضاء، وتظهر في أجزاء معينة في الجسم أو في الجسم بأكمله.

مرض البهاق.. كواليس ظهور البقع البيضاء

مرض البهاق، يكون البقع البيضاء بسبب فقدان الخلاية الملونة الميلانينية، وتنتج مادة الميلانين، وتوجد بشكل طبيعي في الجلد هذه الخلايا، وتعد هي المسؤولة عن لون الجلد، فضلا عن وجود حويصلات الشعر المسؤولة عن لون الشعر، كما توجد أيضا في العيون وتعد هي المسؤولة عن لونها، وتعد خلايا الميلانين هي العنصر المتخصص وتميز الناس عن بعضهم البعض.

مرض البهاق

مرض البهاق، أسبابه تعد غير معلومة حتى الآن، ويجرى أبحاث عديدة من قبل باحثين وتوصل بعضهم إلى عدة نظريات مختلفة، وتوصل عدد من الباحثين أن المصابين طوروا أجسام مضادة تحطم الخلايا القتامينية في أجسامهم.

كما توصل عدد آخر من الباحثين، أن الخلايا القتامينية تدمر ذاتها بذاتها، فضلا عن أن تقارير طبية تشير إلى أنه يوجد حالات كحروق الشمس أو الأزمات النفسية يمكن أن تسبب مرض البهاق.

مرض البهاق.. أنواعه

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى قرائها ومتابعيها، كل ما تريد معرفته عن أنواع مرض البهاق، ويتنوع مرض البهاق ليشمل مايلي:

1–الطرفي: تكون أماكن الإصابة «الشفاة - الأطراف - الأعضاء التناسلية».

2–المنتشر: تكون اماكن الإصابة في معظم الجسم- بشكل يزيل اللون الأساسي من كامل الجسم في بعض الحالات.

3–القطعي: تكون الإصابة في جهة واحدة من الجسم ويتبع انتشار الأعصاب السطحية، ويكون محدودًا للغاية.

4–البقعي: تكون الإصابة محدودة فقط في عدة مناطق من الجسم.

5–الثابت: هو الحالة التي استقرت على وضعها لمدة تزيد عن عام.

6–الشامة الهالية: هي عبارة عن هالة بيضاء تحيط بشامة ملونة- وقد تظهر في بداية الإصابة بالمرض.

مرض البهاق.. تأثيره على الأشخاص

مرض البهاق، يؤثر على الأشخاص المصابين، ويجعلهم أكثر عرضة لحروق الشمس المؤلمة، ضربة شمس، فقدان السمع، تغييرات في الرؤية وإنتاج الدموع، مشكلات العين، بعض المشاكل النفسية بسبب تغير الشكل العام.

مرض البهاق.. طرق العلاج

مرض البهاق، يعتمد اختيار العلاج على عمر المريض، وعلى مساحة الجلد المتأثر ومناطق الانتشار، ومدى سرعة تقدم المرض، وكيفية تأثير الأمر على حياتك. ويتم العلاج بطريقتين إما عن طريق «الاسترجاع اللوني، الإزالة اللونية».

مرض البهاق.. الاسترجاع اللوني

مرض البهاق، لا يوجد دواء يمكنه إيقاف مرض البهاق، ولكن بعض العقاقير والكريمات عند استخدامها بمفردها أو دمجها مع العلاج بالضوء، ويمكن أن تساعد في استعادة بعض لون الجلد. ويكون هذا عن طريق العلاج الموضعي وهو استخدام الكريمات الموضوعية مثل كريمات السترورئيدات والتي تحتوي علي «الكورتيزون»، التي يجب أن تؤخذ تحت إشراف طبي لاختيار النوع المناسب منها والحد من تأثيراتها الجانبية على قدر الإمكان، أو وصف مركبات السورالين التي يمكن تناولها عن طريق الفم أو وضعه على الجلد المصاب مع التعرض للشمس أو للأشعة فوق البنفسجية A لإعادة اللون إلى البقع الفاتحة.

مرض البهاق.. إزالة اللون التصبغ

مرض البهاق، يكون علاجه خيارًا إذا كان مرض البهاق منتشرًا ولم تنجح العلاجات الأخرى، ويتم تطبيق عامل إزالة الصباغ على المناطق غير المصابة من الجلد، حيث يؤدي ذلك إلى تفتيح البشرة تدريجيًا بحيث تمتزج مع المناطق التي تغير لونها.

مرض البهاق.. طرق الوقاية

مرض البهاق، لا يوجد له سبب معروف على وجه اليقين، وما الذي يسبب مرض البهاق فلا أحد يستطيع أن يخبرك بكيفية الوقاية منه، ولكن يجب ممارسة عادات التعرض الآمن للشمس والعناية الجيدة بالبشرة.