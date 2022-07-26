أسعار الذهب اليوم عيار ٢١ وسعر الجرام الفضة في مصر الثلاثاء 2022/7/26



تنشر بوابة الفجر الإلكترونية تحديث لحظي لأسعار الذهب في مصر والعالم على مدار تعاملات اليوم، حرصا على توفير كافة المعلومات التي يبحث عنها الراغبين في الاستثمار أو الزواج،خاصة بعد التراجع الذي شهدته اسعار الذهب في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، ونستعرض فيما يلي أخر تحديث لسعر جرام الذهب بالإضافة إلى سعر الجرام الفضه بالجنيه المصري.



أسعار الذهب اليوم



وحدة الذهب “أونصة الذهب” سجلت اليوم بالجنيه المصري “32،597.08 ” مقابل بالدولار الأمريكي “1،719.69 “.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 24” سجل اليوم بالجنيه المصري “1،048.14” مقابل بالدولار الأمريكي “55.30”.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 22” سجل اليوم بالجنيه المصري “960.79” مقابل بالدولار الأمريكي “50.69”.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 21” سجل اليوم بالجنيه المصري “917.12” مقابل بالدولار الأمريكي “48.38”.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 18” سجل اليوم بالجنيه المصري “786.10” مقابل بالدولار الأمريكي “41.47”.



سعر الذهب اليوم عيار ٢١ في محلات الذهب بالجنيه المصري (شراء وبيع)



وحدة الذهب “أونصة الذهب” سجلت اليوم سعر الشراء بالجنيه المصري “34،552.90 ” في مقابل سعر البيع بالجنيه المصري “34،639.28 “.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 24” سجل اليوم سعر الشراء بالجنيه المصري “1،111.03” في مقابل سعر البيع بالجنيه المصري “1،113.80”.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 22” سجل اليوم سعر الشراء بالجنيه المصري “1،018.44” في مقابل سعر البيع بالجنيه المصري “1،020.99”.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 21” سجل اليوم سعر الشراء بالجنيه المصري “972.15” في مقابل سعر البيع بالجنيه المصري “974.58”.



وحدة الذهب “جرام الذهب عيار 18” سجل اليوم سعر الشراء بالجنيه المصري “833.27” في مقابل سعر البيع بالجنيه المصري “835.35”.



سعر الجرام الفضه بالجنيه المصري الثلاثاء 2022/7/26



وحدة الفضة “أونصة الفضة” سجلت اليوم سعر بالجنيه المصري “348.89”.



وحدة الفضة “جرام الفضة عيار 99.9 – 999 (الفضة النقية)” سجل اليوم سعر بالجنيه المصري “11.21”.



وحدة الفضة “جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا)” سجل اليوم سعر بالجنيه المصري “10.75”.



وحدة الفضة “جرام الفضة عيار 92.5 – 925 (فضة استرليني)” سجل اليوم سعر بالجنيه المصري “10.38”.



وحدة الفضة “جرام الفضة عيار 90 – 900 (عملة فضية)”سجل اليوم سعر بالجنيه المصري “10.10”.



وحدة الفضة “جرام الفضة عيار 80 – 800 (مجوهرات فضية)”سجل اليوم سعر بالجنيه المصري “8.97”.



اسعار الذهب عالميا



ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف الثلاثاء 26 يوليو تموز وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية.

وزاد سعر الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1724.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدًا الأربعاء. ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليًا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 2018.09 دولار.



وتراجعت أمس أسعار الذهب الاثنين 25 يوليو بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1724.50 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 04:23 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1718.70 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم الفدرالي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلي الذهب على أنه تحوط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.