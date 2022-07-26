فاروق الفيشاوي مطلوب على جوجل والسبب إسعاد يونس

تصدر الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ26 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما استعادة النجمة إسعاد يونس ذكريات بعض أعمالهما المشتركة.

فاروق الفيشاوي

واستعادت إسعاد يونس الإعلامية والفنانة الكبيرة ذكرياتها مع الراحل فاروق الفيشاوى من مسرحية "سيدة الوحوش" التي قاما ببطولتها وعلقت عليها بكلمات مؤثرة.

إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع فاروق الفيشاوي

ونشرت إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" صورة لها مع فاروق الفيشاوي على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

صورة فاروق الفيشاوي

وكتبت إسعاد يونس تعليقا على صورتها مع فاروق الفيشاوي قالت فيه: "دي صورة من مسرحية سيدة الوحوش، خدتها من صديقي المؤرخ الفني محمد شوقي، وكانت بطولتي مع حبيبي فاروق الفيشاوي الله يسعد روحه في الجنة".

ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي

وأحيا جمهور الفراحل فاروق الفيشاوي الذكرى الثالثة على رحيله، حيق رحل عن عالمنا في الـ25 من يوليو عام 2019 بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

مسيرة فاروق الفيشاوي

وقدم فاروق الفيشاوي مسيرة فنية حافلة حقق فيها شهرة ونجومية كبيرة بأدوار حفر من خلالها اسمه بأحرف من ذهب، لينصب نفسه واحدا من أهم نجوم السينما المصرية ولاعربية.

أعمال فاروق الفيشاوي

شارك النجم فاروق الفيشاوي في العديد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، بداية من فيلم "المشبوه"، الذي كان بمثابة انطلاقة حقيقي له حيث شارك الفنان عادل إمام وسعاد حسني في بطولته.

فاروق الفيشاوي والزعيم

وشكل فاروق الفيشاوي ثنائي ناجح في فيلم "المشبوه" لينال إعجاب الكثيرين، وينطلق إلى عالم الشهرة والتألق، ويكون عنصرا مميزا وعمودا رئيسا في السينما المصرية.

أفلام فاروق الفيشاوي

وقدم فاروق الفيشاوي مجموعة من الأفلام التى لاقت نجاحا كبيرا، على رأسها فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشاركته البطولة نجمة الجماهير نادية الجندى، و"الطوفان" 1985، من إخراج بشير الديك، وفيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، 1985،، إلى جانب فيلم "حنفى الآبهة" مع الزعيم عادل إمام في عام 1990، وحقق نجاحا باهرا.

أعمال فاروق الفيشاوي الدرامية

وتوجد العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمها فاروق الفيشاوي، بلغت 100 عمل درامى، نالت شهرة واسعة وحقق خلالها نجاحا باهرا وعلى رأسها "غوايش" الذي قدمه عام 1986 ويعتبر من أهم الأعمال في تاريخ الدراما العربية.

فاروق الفيشاوي يعلن إصابته بمرض السرطان

وصدم الراحل فاروق الفيشاوي الجميع حينما أعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان خلال مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في أكتوبر عام 2018.

رحيل فاروق الفيشاوي

ورحل النجم الكبير فاروق الفيشاوي في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق الـ25 من يوليو عام 2019، عن عمر ناهز الـ67 عاما بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

نعي فاروق الفيشاوي

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت "ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل".