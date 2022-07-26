تفاصيل كراسات شروط أراضي الجمعيات بالمدن الجديدة.. موعد الحجز وأنظمة السداد

قررت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طرح كراسة شروط حجز أراضي الجمعيات المطروحة بـ 10 مدن جديدة، يوم الاثنين المقبل الموافق 1-8-2022.

موعد انتهاء الحجز

ومن المقرر أن تستمر فترة طرح كراسات الشروط لمدة شهر كامل، ليتم غلق باب الشراء في 1 -9 -2022، على أن يتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسي للهيئة بالعنوان (ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة)، وتسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية نظير سداد مبلغ 3 آلاف جنيه تسدد إلكترونيا أو من خلال تحويل بنكي.

وأكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يوجد تسهيلات كبيرة في السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقي على 7 سنوات دون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص، مشيرًا إلى أن الأراضي كاملة المرافق، ويتم تسلم الأرض فور سداد مقدم الحجز.



وأكد رزق أن آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 3 -11-2022، ويمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراض لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عمل الجمعية، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائيا، والحد الأدنى للمساحة التي تقوم الجمعية الأساسية أو المشتركة بالتقدم لتخصيصها لها هي مساحة 2.25 فدان تقريبًا بما يعادل 120 وحدة سكنية لأعضاء الجمعية، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل هذا الطرح.

موعد إجراء قرعة الحجز



وقال: سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان

ويأتي طرح الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، ودعمًا لمنظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

أماكن الأراضي المطروح لجمعيات الإسكان التعاوني



" العبـورالجديـدة - أكـتـوبـر الجــديـدة - بدر - العاشر من رمضــان - سلام (شرق بورسعيد) - بـرج الـعـرب الجـديـدة - المنيا الجـديـدة - أسـوان الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديـدة ".

تفاصيل أراضي الإسكان التعاوني

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكان أعلنت عن فتح باب التقدم لحجز قطع أراض لجمعيات الإسكان التعاوني بـ١٠ مدن جديدة، وهي " العبـورالجديـدة - أكـتـوبـر الجــديـدة - بدر - العاشر من رمضــان - سلام (شرق بورسعيد) - بـرج الـعـرب الجـديـدة - المنيا الجـديـدة - أسـوان الجـديـدة - بنى سويف الجديدة - أسيوط الجديـدة ".

وأكد وزير الإسكان، أن طرح الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة 2030، ودعمًا لمنظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبية للطلبات المقدمة من جمعيات الإسكان التعاوني لحجز قطع أراض بمشروعات الهيئة المختلفة.

ويوجد تسهيلات كبيرة في السداد، حيث يتم سداد مقدم حجز 15% من قيمة الأرض وتقسيط الباقي على 7 سنوات دون فوائد بنكية بأقساط نصف سنوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الحجز والتخصيص، مشيرًا إلى أن الأراضي كاملة المرافق، ويتم استلام الأرض فور سداد مقدم الحجز.

ويتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى بالمقر الرئيسي للهيئة بالعنوان ( ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة)، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/١ وحتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۲/۹/۱، وتسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية نظير سداد مبلغ 3 آلاف جنيه تسدد إلكترونيا أو من خلال تحويل بنكي.

موعد تسليم الكراسة



آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق ۲۰۲۲/۱۱/۳، ويمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراض لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عمل الجمعية، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائيا، والحد الأدنى للمساحة التي تقوم الجمعية الأساسية أو المشتركة بالتقدم لتخصيصها لها هي مساحة ٢.٢٥ فدان تقريبًا بما يعادل ١٢٠ وحدة سكنية لأعضاء الجمعية، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل هذا الطرح.