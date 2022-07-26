كل ما تود معرفته عن تالا صفون المقبوض عليها في الرياض

تصدرت المصرية تالا صفون اليوم الاثنين الموافق الـ26 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان سلطات المملكة العربية السعودية يوم أمس الأحد القبض عليها، بعدما استخدمت إيحاءات خادشة للحياء.

تالا صفون

وأعلنت الشرطة السعودية إلقائ القبض على تالا صفوان وذلك لاستخدامها إيحاءات خادشة للحياء خلال ظهورها في بث مباشر مع إحدى الفتيات، ما أثار الجدل بشأنها، ليتساءل البعض عن ماهية الفتاة المصرية المقبوض عليها.

القبض على تالا صفون

ويتساءل الكثيرون عن تالا صفون وأبرز المعلومات حولها، ولا سيما أنها فتاة مصرية تقيم داخل المملكة السعودية، وتحديد في مدينة الرياض، حيث أنها تمتلك عددا من الصفحات الخاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وترصد بوابة الفجر أبرز المعلومات عن تالا صفون في السطور التالية:

1- ولدت تالا صفون الفتاة المصرية في المملكة العربية السعودية بجدة عام 2002.

2- تعيش تالا صفون صاحبة العشرين عاما رفقة عائلتها في جدة.

3- تمتلك تالا صفون عددًا من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

4- يقترب متابعو تالا صفون على "يوتيوب" إلى المليون مشترك.

5- تقدم تالا صفون محتوى تفاعلي جذاب، يحظى بإعجاب الكثيرين.

6- تمتلك تالا صفون فيديوهات تخطت مشاهدتها الـ6 ملايين عبر "تيك توك".

7- تقدم تالا صفون محتوى ترفيهي لفئة الأطفال والمراهقين.

8- تالا صفون تبتعد عن حياتها الشخصية.

9- تتجول تالا صفون في عدد من الدول العربية وتقوم بسرد عدة قصص.

تالا صفون وحديثها الخادش

استخدمت تالا صفون في إحدى الفيديوهات التي نشرتها مؤخرا إيحاءات خادشة خلال حديثها مع إحدى الفتيات، حيث تعمدت توجيه كلاما يحمل إيحاءات لصديقتها عبر خاصية البث المباشر.

هجوم رواد مواقع التواصل على تالا صفون

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على المصرية تالا صفوان بعد تداولهم وسم بعنوان تالا تسيء للمجتمع، وانتشار مقطع الفيديو الخاص بها بصورة كبيرة عبر مواقع مختلف المواقع.

القبض على تالا صفون في الرياض

وألقت شرطة الرياض القبض المصرية تالا صفوان وذلك بسبب استخدامها إيحاءات خادشة للحياء خلال ظهروها في بث مباشر رفقة إحدى الفتيات، تداوله رواد مواثع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة القبض عليها.