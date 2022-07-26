اعرف سن ريهام عبدالغفور الحقيقي وأبرز المعلومات عنها

تصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور اليوم الاثنين الموافق الـ26 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر".

ريهام عبدالغفور

وكشفت ريهام عبد الغفور عن بعض التفاصيل في حياتها الشخصية الخاصة وتحدثت أسرتها متطرقة في حديثها إلى السن الحقيقي لابنها الأكبر ودراسته إلى جانب شغفه بالتصوير والإخراج، مما مهد لسفره بالخارج.

استضافة ريهام عبدالغفور

وحلت ريهام عبدالغفور ليلة أمس الاثنين ضيفة على برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، والذي يقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب ويلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الجمهور.

ظهور ريهام عبدالغفور

وتطرقت ريهام عبدالغفور إلى دعم زوجها لها في التمثيل، وخصوصا أنها تزوجت في سن صغيرة، مضيفةً: "تزوجت صغيرة في السن وأنجبت أبنائي بدري.. وابني الكبير يبلغ من العمر 21 سنة ويدرس الإخراج والتصوير في كندا".

سن ابن ريهام عبدالغفور

وقالت ريهام عبدالغفور إن ابنها الأصغر يبلغ من العمر 10 سنوات، معربة عن سعادتها الشديدة بتقارب السن بينها وبين ابنها مضيفةُ: "أشعر بأننا صحاب مش أم وابنها".

موهبة ابن ريهام عبدالغفور

وأوضحت ريهام عبدالغفور خلال ظهورها مع عمرو أديب أن ابنها الأكبر لديع شغف بالتصوير والإخراج، ليقرر السفر بشكل مفاجئ إلى اللخارج، بعدما طلبوا منه تصوير فيلم قصير قبل قبوله في الدراسة.

ريهام عبدالغفور وابنها

وأشارت ريهام عبدالغفور إلى أنها عرضت على ابنها مساعدتها، إلا أنه رفض مشاركتها معه واختار زوجها، للمشاركة رغم عدم خبرته بالتمثيل، متابعةً: "عقب الانتهاء من الفيلم القصير، عرضته على مخرجين، وبمجرد رؤية الفيلم، قالوا لازم تخليه يسافر ويدرس".

دعم زوج ريهام عبد الغفور

ولفتت النجمة ريهام عبدالغفور إلى الدعم الكبير الذي يقدمه زوجها لها خلال مسيرتها الفنية، والتشجيع الدائم الذي تحظى به من قبله إلى جانب الدعم والمساندة التي تلقاه منه دوما.

ريهام عبدالغفور والسوشيال ميديا

وأضافت ريهام عبدالغفور: "أنا دخلت السوشيال ميديا مضطرة، وضايعة خالص فيها"، مؤكدة أن صديقة لها اقترحت عليها دخول السوشيال ميديا".

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

وظهرت ريهام عبدالغفور في مسلسل "وش وضهر" والذي كان آخر أعمالها، حيث أكدت أنه لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل الدرامي، حيث قالت: "لم اتوقع نجاح مسلسل وش وضهر بهذا الشكل الكبير، فالنجاح كان أكبر من توقعات الجميع".

ريهام عبدالغفور ومسلسل وش وضهر

وترى ريهام عبدالغفور أن مسلسل وش وضهر تعتبره بطولة بالنسبة إليها، متمةً: "أنا طول عمري بخاف من فكرة البطولة وأشعر أنها مسئولية كبيرة".