اعرف سن ريهام عبدالغفور الحقيقي وأبرز المعلومات عنها

منوعات
ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
Advertisements

تصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور اليوم الاثنين الموافق الـ26 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر".

ريهام عبدالغفور

وكشفت ريهام عبد الغفور عن بعض التفاصيل في حياتها الشخصية الخاصة وتحدثت أسرتها متطرقة في حديثها إلى السن الحقيقي لابنها الأكبر ودراسته إلى جانب شغفه بالتصوير والإخراج، مما مهد لسفره بالخارج.

استضافة ريهام عبدالغفور

وحلت ريهام عبدالغفور ليلة أمس الاثنين ضيفة على برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، والذي يقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب ويلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الجمهور.

ظهور ريهام عبدالغفور

وتطرقت ريهام عبدالغفور إلى دعم زوجها لها في التمثيل، وخصوصا أنها تزوجت في سن صغيرة، مضيفةً: "تزوجت صغيرة في السن وأنجبت أبنائي بدري.. وابني الكبير يبلغ من العمر 21 سنة ويدرس الإخراج والتصوير في كندا".

txt

ريهام عبد الغفور تعلق على نجاح "وش وضهر "وعن أدور البطولة: "أنا مش مستعجلة"

txt

ريهام عبد الغفور: "اتجوزت وأنا صغيرة وابني الكبير عنده 21 سنة"

سن ابن ريهام عبدالغفور

وقالت ريهام عبدالغفور إن ابنها الأصغر يبلغ من العمر 10 سنوات، معربة عن سعادتها الشديدة بتقارب السن بينها وبين ابنها مضيفةُ: "أشعر بأننا صحاب مش أم وابنها".

موهبة ابن ريهام عبدالغفور

وأوضحت ريهام عبدالغفور خلال ظهورها مع عمرو أديب أن ابنها الأكبر لديع شغف بالتصوير والإخراج، ليقرر السفر بشكل مفاجئ إلى اللخارج، بعدما طلبوا منه تصوير فيلم قصير قبل قبوله في الدراسة.

ريهام عبدالغفور وابنها

وأشارت ريهام عبدالغفور إلى أنها عرضت على ابنها مساعدتها، إلا أنه رفض مشاركتها معه واختار زوجها، للمشاركة رغم عدم خبرته بالتمثيل، متابعةً: "عقب الانتهاء من الفيلم القصير، عرضته على مخرجين، وبمجرد رؤية الفيلم، قالوا لازم تخليه يسافر ويدرس".

دعم زوج ريهام عبد الغفور 

ولفتت النجمة ريهام عبدالغفور إلى الدعم الكبير الذي يقدمه زوجها لها خلال مسيرتها الفنية، والتشجيع الدائم الذي تحظى به من قبله إلى جانب الدعم والمساندة التي تلقاه منه دوما.

ريهام عبدالغفور والسوشيال ميديا

وأضافت ريهام عبدالغفور: "أنا دخلت السوشيال ميديا مضطرة، وضايعة خالص فيها"، مؤكدة أن صديقة لها اقترحت عليها دخول السوشيال ميديا".

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

وظهرت ريهام عبدالغفور في مسلسل "وش وضهر" والذي كان آخر أعمالها، حيث أكدت أنه لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل الدرامي، حيث قالت: "لم اتوقع نجاح مسلسل وش وضهر بهذا الشكل الكبير، فالنجاح كان أكبر من توقعات الجميع".

ريهام عبدالغفور ومسلسل وش وضهر

وترى ريهام عبدالغفور أن مسلسل وش وضهر تعتبره بطولة بالنسبة إليها، متمةً: "أنا طول عمري بخاف من فكرة البطولة وأشعر أنها مسئولية كبيرة".

ريهام عبدالغفور الفنانة ريهام عبدالغفور النجمة ريهام عبدالغفور ابن ريهام عبدالغفور عمر ريهام عبدالغفور سن ريهام عبدالغفور مسلسل ريهام عبدالغفور

مواد متعلقة

ريهام عبد الغفور تعلق على نجاح "وش وضهر "وعن أدور البطولة: "أنا مش مستعجلة"

ابنها الأكبر ودعم زوجها.. أسرار لا تعرفها عن الفنانة ريهام عبد الغفور

أعمالًا ناجحة جعلت ريهام عبد الغفور تتصدر تريند "جوجل"

ريهام عبدالغفور تُشوق جمهورها لآخر حلقات "وش وضهر "
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. فيريرا يطالب الزمالك بضم 4 صفقات نارية في انتقالات الصيف

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة المقاصة

عاجل.. شعبة الدواجن: إنخفاض حاد في أسعار البيض اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

عاجل.. ‏أكبر حركة تنقلات فى الداخلية نهاية يوليو (تعرف عليها)

عاجل.. الترجي يطلب ضم "معلول" مقابل بن رمضان والأهلي يرد

مفاجأة مدوية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم بيراميدز

عاجل.. ميدو يكشف السر وراء دعم الخطيب لسيد عبد الحفيظ

الزمالك يتفق مع نجم الدوري المصري لتعويض أشرف بن شرقي