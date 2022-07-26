الزراعة: تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة إرشادية بعنوان "الاستخدام الأمن للبن السائل "



إستمرارا للنشاط الإرشادى والتدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى مجال التصنيع الغذائى وسلامة الغذاء نظم المعهد ندوة إرشادية بعنوان " الاستخدام الأمن للبن السائل " بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط تحدثت فيها دكتورة شيماء حسب الله صادق الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان لعدد 33 متدرب من اعضاء الهيئة البحثية والعاملين بالمحطة - تحت رعاية وإشراف د/ شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.



تناولت الندوة العديد من المحاور الهامة والأساسية عن اللبن السائل والمتمثلة فى التعرف على القيمة الغذائية والصحية للألبان السائلة وأنواعها وكذلك التعرف على مكونات اللبن المختلفة وأسباب سرعة فساده بسبب مكوناته الأساسية الهامة والصالحة لنمو العديد من الميكروبات وبالتالي ضرورة اجراء معاملة حرارية له لاطالة مدة حفظه. تهدف الندوة لتوضيح أهمية وأنواع المعاملات الحرارية التى تجرى على اللبن السائل ودرجات الحرارة والمدد الزمنية المختلفة التي يتعرض لها اللبن خلال هذه المعاملات الحرارية سواء التي تجرى في المصانع الكبرى أو في المنازل وكذلك توضيح الإختلافات بينهم من حيث مميزات وعيوب كل طريقة أو معاملة وتأثير كل طريقة على مكونات اللبن المختلفة مثل الفيتامينات والعناصر المعدنية وبروتين حيث تهدف الندوة إلى زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المعاملات الحرارية التى تجرى على الألبان نظرا لأن اللبن السائل الغير معامل حراريا قد يكون سببا للامراض بسبب احتمالية إحتوائه على كائنات حية دقيقة ممرضة.