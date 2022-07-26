بعد الاستفتاء على الدستور.. تونس تضع أقدامها على أول طريق الإصلاح

قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، إنها ستعلن اليوم الثلاثاء، عن النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور.

ووفقًا للتلفزيون التونسي، أغلقت مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تصويت 92.3% بنعم.

الاحتفال بالتصويت على الدستور

توافد تونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة للاحتفال بالتصويت لصالح الدستور.

وبدأ التونسيون، صباح يوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

فتح مراكز الاقتراع

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم السبت، فتح مراكز التصويت في معظم مكاتب الاقتراع الموجودة في دول العالم.

تجميد البرلمان

وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

هتافات تنادي برحيل الإخوان

وتجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس، راشد الغنوشي، عن الحكم.