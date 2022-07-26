كل ما تريد معرفته عن الكلية البحرية وشروط الالتحاق بها



زادت في هذه الفترة عمليات البحث عن كل الكليات العسكرية ومنها الكلية البحرية، وخاصة بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الثانوية العامة.

الكلية البحرية:

هي كلية عسكرية، شعارها الشرف، العلم، الفداء، أنشئت عام 1946، في حي رأس التين بالاسكندرية، وقبلت أول دفعه بها وعددهم 50 طالبًا، ثم انتقلت إلى مكانها الحالي في أبي قير عام 1965.

مدة الدراسة:

تكون مدة الدراسة في الكلية 4 سنوات، تنقسم إلى 8 فصول دراسية.

أقسام الكلية:

جناح الملاحة البحرية.

جناح الصواريخ والمدفعية.

جناح أسلحة تحت الماء.

جناح الإشارة البحرية.

جناح الإنذار والحرب الالكترونية.

جناح الفنون البحرية.

جناح المواد العسكرية.

جناح المواد العلمية والهندسية.

جناح المواد العامة واللغات.

جناح التربية البدنية.



شروط الالتحاق بكلية البحرية:

أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين حاصلين على نفس الجنسية المصرية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون غير متزوج.

ألا يكون قد سبق فصله أو استقالته من أي معهد عسكرى لأى سبب.

أن يجتاز بنجاح امتحانات اللياقة البدنية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس مديرى الكليات العسكرية(ويجيز اختبارالسباحة 50 م).

أن يكون مستكملاَ لشروط اللياقة الطبية ويتولى المجلس الطبى العسكرى المختص من هذه الشروط.

أن يؤدى بنجاح اختبارات الثقة وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس مديرى الكليات العسكرية.