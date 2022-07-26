وزير الزراعة: إعطاء 1.7 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.



حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 913 ألف و586 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 477 ألف و175 رأس أبقار، 232 ألف و589 رأس جاموس، 174 ألف و863 رأس أغنام، 28 ألف و959 رأس ماعز" حتى 25 يوليو الجاري.



وتحصين 801 ألف و656 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 395 ألف و305 رأس أبقار، 225 ألف و921 رأس جاموس، 150 ألف و612 رأس أغنام، 28 الف و659 رأس ماعز، 1159 راس جمال " حتى 25 يوليو الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

قال الدكتور عصام إبراهيم، المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، إن التامين والحفاظ على الماشية هو الهدف من إنشاء الصندوق، فضلا عن تقديم خدمات للمربيين، حيث يتم دفع رسوم بقيمة 100 جنيه سنويا على رأس الماشية.



وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الرسوم تعود بالنفع في الرعاية الصحية عبر مديريات الطب البيطري، كما تقوم لجنة من الطب البيطري بمتابعة الحيوان لدى المربي، مشددا على أن الهدف الرئيسي الحفاظ على حيوية وكفاءة الحيوان وعدم تعرضه للأمراض، في ظل التحصينات ضد الحمى القلاعية وغيرها.



وأضاف أنهم يستهدفون تحقيق مستوي مناعي مرتفع لدي الحيوانات، ضد أي أمراض وبائية، وحملات التحصين المقدمة حاليًا أحد الخدمات المقدمة، بجانب الرعاية المباشرة للحيوانات في موقعة، حيث إن العلاج الذي يصرف للحيوان يتحمل تكلفته الصندوق ومن ثم يصرف مجانا للمربي، منوها بأن هناك خطوات حالية لرفع التأمين العادي، ووصلنا لـ 1.4 مليون رأس ماشية تم التأمين عليها، من إجمالي 4.5 مليون رأس ماشية في مصر.

