أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 26-7-2022.. الحديد يرتفع

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في مصر، وذلك بعد الارتفاع الأخير الذي حققه سعر الحديد خلال الفنرة الماضية،وجاءت الأسعار في الأسواق على النحو التالي:



أسعار الحديد اليوم



ارتفع سعر الحديد الاستثمارى في مصر للمستهلك، اليوم الثلاثاء، 26 يوليو 2022، بقيمة 43 جنيها، بينما ارتفع سعر طن حديد عز بقيمة 227 جنيها، فيما تراجع سعر طن الإسمنت الرمادي للمستهلك بقيمة 21 جنيها خلال تعاملات اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر للبيع من أرض المصنع



وبلغ متوسط سعر الحديد في مصر للطن إجمالا في أحدث قائمة سعرية صادرة عن المصانع العاملة في مصر، تسليم أرض المصنع والتي يتم العمل بها للأسبوع الرابع على التوالي في مصر، بين 16 ألف جنيه و17770 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري للطن، تسليم أرض المصنع، بين 16 و17 ألف جنيه، بينما يسجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع للمصانع المتكاملة بين 17500 و17770 جنيها.

سعر الحديد للمستهلك



ارتفع سعر الحديد الاستثماري للطن عند البيع للمستهلك إلى 17595 فيما سجلت اسعار التداول بالاسواق أمس 17552 جنيها بزيادة قدرها نحو 43 جنيها.

وارتفع سعر طن حديد عز للمستهلك لـ 18025 جنيها وكان يسجل أمس 17798 جنيها، بزيادة إجمالية بلغت نحو 227 جنيها.

وبلغ سعر الأسمنت الرمادي للطن عند البيع للمستهلك نحو 1421 جنيها وكان يسجل أمس قيمة 1443 جنيها بتراجع بلغ نحو 22 جنيها، ووفقا لأحدث قائمة أسعار أعلنتها شركات الإنتاج عن سعر الحديد في مصر للبيع من أرض المصنع، سجل سعر حديد عز نحو 17670 جنيها، منخفضا من 18170 جنيهًا خلال تعاملات يونيو، بعد خفض أسعار تسليم أرض المصنع ألف جنيه، اعتبارًا من الإثنين 23 مايو.

سعر الحديد اليوم



وسجل سعر طن حديد السويس للصلب 17570 جنيها، منخفضا من 18070 جنيها، وهبط طن حديد المصريين لنحو17570 جنيها، وكان يسجل خلال يونيو نحو 18070 جنيها، وسجل حديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو نحو 17900 ألف جنيه للطن، بينما سجل حديد بشاي 17500 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو 18075 جنيها.

وتراجع سعر طن حديد الجارحي لـ 17300 جنيه، وكان يسجل خلال يونيو نحو 17850 جنيها، وهبط حديد المراكبي لـ 17550 جنيها وكان يسجل نحو 18050 جنيها خلال يونيو، وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها بدلا من 18000 جنيه خلال يونيو.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر:



سجل سعر الأسمنت اليوم في مصر «أسمنت المسلح» في السوق المصرية سعر 1425 جنيها.

سعر أسمنت النصر

وسجل سعر اسمنت النصر اليوم في مصر 1410 جنيهات.

سعر أسمنت وادي النيل

سجل سعر أسمنت وادي النيل 1400 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص

سجل سعر أسمنت المخصوص 1410 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري

سجل سعر أسمنت العسكري اليوم في السوق المحلية للمستهلك 1350 جنيها.

سعر أسمنت حلوان

وسجل سعر اسمنت حلوان 1370 جنيها.

سعر اسمنت السويدي

سجل سعر أسمنت السويدي 1430 جنيها.

أسمنت المسلة

ووصل سعر أسمنت المسلة اليوم 1390 جنيها وسجل أسمنت العسكري بني سويف 1320 جنيها.



صادرات مواد البناء

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 36% خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2022، لتسجل 2،558 مليار دولار في مقابل 1،883 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

مواد البناء

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات إنه استحواذ 10 دول على 65،5% من إجمالي صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بقيمة 1،677 مليار دولار في مقابل 1،035 مليار دولار بنمو 62%.



وأظهر التقرير أن "الإمارات المتحدة العربية" تعد أكبر مستوردي مواد البناء من مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بقيمة 456 مليون دولار في مقابل 119 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي بنمو 283%، لتستحوذ على 17،8% من إجمالي صادرات القطاع.

سعر طن الجبس



جبسينا سيناء 850 - 860 جنيها.



العامرية 650 - 655 جنيها.



السويس 580 - 580 جنيها



الدولية 700 - 710 جنيهات.



نجوم سيناء المعمار 690 - 690 جنيها.



سعر متر الرمل



بلغ سعر متر الرمل نحو 190-250 جنيها.



سعر متر الزلط



الفينو يتراوح من 185 - 200 جنيه.



الكبير يتراوح من 140 - 160 جنيها.



سعر مكعب الزلط يصل إلى 150 جنيها.



متر الزلط نحو السن بسعر 125 جنيها.



سعر الطوب الأحمر



أسمنتى مصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1050 جنيها.



أسمنتى مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6500 جنيه.



أسمنتى مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 4900 جنيه.



طفلى مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة 1595 جنيها.



طفلى مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2218 جنيها.



رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2060 جنيها.



رملي خفيف 60×20×20 سم م3 950 جنيها.

ارتفاع أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق أسعار مواد البناءتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا



