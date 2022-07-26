بعد إلغاء شهادة الـ18%.. تعرف على البنوك التي تقدم أعلى عائد على شهادات الادخار

يبحث الراغبين في استثمار أموالهم عن أفضل الطرق لاستثمار الأموال خلال الوقت الحالي خاصة بعد رفع اسعار الفائدة وطرح البنوك شهادات ادخار بعائد شهري ثابت بتلك القيمة التي حددها البنك المركزي، الأمر الذي جعل شهادات الادخار ذات العائد الثابت المتميز ملجأ أمن لهؤلاء، وفيما يلي نستعرض أهم شهادات الادخار التي توفرها البنوك بعلى عائد لعملائها.

البنوك التي تقدم أعلى فائدة

ارتفع عدد البنوك التي تقدم لعملائتها شهادة ادخار بأعلى سعر فائدة في السوق المصرفي وهو 14% إلى 10 بنوك، وكان أول من طرح هذه الفائدة على شهادات الدخار هما البنك الأهلى المصري وبنك مصر بعد إلغاء شهادات الـ18%.

البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بسعر فائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

بنك مصر: يبيع شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت بسعر فائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

بنك البركة مصر: يصدر شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات بسعر عائد 14% سنويا ويصرف بشكل شهري، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: يطرح الشهاد الثلاثية أميرالد بسعر فائدة تتراوح 14% يصرف ربع سنوي، و14.125% يصرف نصف سنوي، و14.25% يصرف سنويا كما يوجد عائد شهري لكن بفائدة 13.75% سنويا ويبدأ شرائها بخد أدنى 5 آلاف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: شهادة 4 سنوات: يقدم سعر فائدة 14% سنويا بشرط لا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان: شهادة رويال يبيعها بسعر فائدة 14.25% يصرف سنويا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شهادة ثلاثية بسعر فائدة 14% ويصرف شهريا ويبدأ شرائها من مليون جنيه.

البنك المصري لتنمية الصادرات: يبيع شهادة ادخار ثلاثية بفائدة 14% سنويا يصرف سنوي ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

بنك SAIB: يبع شهادة ثلاثية باسم (التميز) بسعر فائدة 14% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية بشرط حد أدني مليون جنيه للشراء.

بنك أبوظبي التجاري مصر: يقدم شهادة ثلاثية باسم (إكسلانس) بسعر فائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهري بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 250 ألف جنيه.

شهادات الادخار في البنك الأهلي





أجرى البنك الأهلي المصري تعديلا على هيكل سعر الفائدة بزيادة العائد على جميع شهادات الادخار والاستثمار التي يصدرها، وذلك عقب وقف بيع الشهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% والتي جمعت الحصيلة المستهدفة بقيمة 750 مليار جنيه.

وقرر البنك الأهلي يوم رفع سعر الفائدة 3% المقدمة علي الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات، وزيادة الفائدة أيضا على الشهادة البلاتينية الخماسية 3%، فيما قرر رفع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار (ب) بين 1% و1.5%، كما طال القرار زيادة سعر الفائدة على شهادات الشركات (الجهات الاعتبارية).

ورفع البنك الأهلي أسعار الفائدة على جميع الشهادات التي يصدرها سواء المقدمة للأفراد أو الشركات لتتماشى مع أسعار العائد المطبقة في البنوك المنافسة لها وخاصة بعد ما تسببت شهادة 18% فيه من نزوح ودائع العملاء الأفراد من البنوك لصالح الشهادة مرتفعة العائد في بنكي مصر والأهلي.

تفاصيل الشهادات في البنك الأهلي



الشهادات البلاتينية



- الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية أجل 5 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 12.25% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد المتغير: سعر الفائدة 11.5% حاليا ويصرف العائد شهريا، (يتحرك العائد على هذه الشهادة وفقا لتحركات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي).

شهادات الاستثمار البنك الأهلي



شهادة استثمار (أ) أجل 10 سنوات: سعر الفائدة 9.5% سنويا ويصرف العائد بشكل تراكمي أي مع نهاية أجل الشهادة.

شهادة استثمار أجل عام: سعر الفائدة 7.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

شهادة استثمار (ب) أجل عامين للعائد الثابت: سعر الفائدة 8% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة استثمار (ب) أجل 3 سنوات: سعر الفائدة 10% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة استثمار (ج) أجل الشهادة 20 عاما: سعر الفائدة (صفر) لا تقدم أي عائد نهائيا مقابل دخولها في سحب جوائز من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.



مزايا شهادات الادخار



وتعد شهادات الادخار أحد الأوعية الادخارية الهامة التي يعتمد عليها عدد كبير من الشعب ومن اهم المزايا التي توفرها شهادات الادخار إنه ا تبدا من فئات مالية ألف جنيه ومضاعفاتها ويحق للعميل كسر هذه الشهادات بعد مرور 6 أشهر على إصدارها دون خسارة شيء من العائد، كما أن مدة الشهادة تبداء من عام وتستمر لمدة 3 أعوام ويحق للعميل الحصول على سعر الفائدة تبعا لنوعية الشهادة المشتراه.

شهادات الـ18%

وأعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، حيث لامست حاجز نصف تريليون جنيه بتسجيل "499 مليار جنيه" خلال ثلاثة أسابيع.

الهدف من طرح شهادات الادخار

ويرى خبراء أن الهدف من الشهادات السيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وتحجيم السيولة بالأسواق، غير أنها تؤثر سلبًا على الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وذكروا أن اقتصاد أن شهادات الادخار أثرت سلبًا على الاستثمار غير المباشر ممثل في سوق الأوراق المالية، والذي شهد هبوطًا عنيفًا خلال الفترة الماضية، وضعف في أحجام السيولة، والذي تراوح بين 300-400 مليون جنيه يوميًا، ما أدى إلى انخفاض قيم الشركات المدرجة، وأن الغرض من طرح شهادات ادخار بعائد 18% لأجل عام هو تحجيم السيولة بالأسواق والسيطرة على التضخم، إضافة إلى منع ظاهرة "الدولرة" وهي عملية تحويل المدخرات إلى دولار في ظل ارتفاع سعره في السوق الرسمي بعد زيادة رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما دفع الحكومة إلى طرح شهادات توفر عائد أعلى للمواطنين، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة المصرية جمعت عدد كبير من الدولار من السوق خلال فترة طرح شهادات الادخار.

وعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعًـا استثنائيًا، يوم 21 مارس الماضي، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، وخفض البنك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 18%.