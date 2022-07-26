تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022 وخطوات التقديم والرابط

كلية الشرطة 2022، يتساءل الكثيرون عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022، إلى جانب خطوات التقديم والرابط الذي يمكن من خلاله دخول المتقدم وتسجيل البيانات اللازمة.

كل ما تود معرفته عن كيفية الالتحاق بكلية الشرطة 2022

ويبحث الكثيرون من طلابنا وأبنائنا عن كيفية الالتحاق بكلية الشرطة 2022 والتقديم وخطواته، إلى جانب الموقع الرسمي الذي يمكن من خلالها التسجيل إضافة إلى الشروط.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022

وتقدم بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2022 وخطوات التقديم والرابط بشكل مرن وسهل يمكن بعدها للراغبين في الانضمام لتلك المؤسسة الشرطية العريقة الدخول إلى الرابط المباشر وتسجيل البيانات بسهولة ويسر.

شروط القبول بكلية الشرطة 2022

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين غير مجنسين.

2- ضرورة أن يكون المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة محمود السيرة وحسن السمعة.

3- ألا يكون المتقدم سبق أن حكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

4- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي.

6- أن يستكمل شروط اللياقة الصحية والنفسية.

7- ألا يقل طول القامة علو 170 سم.

8- ألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية.

9- اجتياز الكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية المقررة بنجاح.

10- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

خطوات التقديم لكلية الشرطة 2022

1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية بالضغط هنـــــــــا.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة،.

3- اختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

4- يضغط المتقدم على أيقونة تسجيل البيانات، واستيفاء البيانات المطلوبة "الاسم ورقم البطاقة، وبيانات الشخص مثل الطول، الوزن"

5- الضغط على التسجيل.

اختيار يوم أداء اختنبارات كلية الشرطة 2022

ملحوظة أتاحت وزارة الداخلية للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2022 إمكانية اختيار اليوم المناسب لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة، خلال التسجيل على الموقع.

قيوب دفعة جديدة بكلية الشرطة 2022

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

يُذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، وحددت 65 % هو الحد الأدنى للقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.